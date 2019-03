Čekate vikend da se konačno naspavate? To šteti vašem zdravlju

Počeo je vikend i vjerojatno još od ponedjeljka čekate da dođe taj kraj radnog vremena u petak. Niste jedini. Zasigurno ste već isplanirali izlazak, ali i dugo spavanje bez iritantnog zvuka alarma koji vas budi svako jutro tijekom tjedna. Konačno ćete se naspavati.

No, to i nije tako dobra ideja, poručuju stručnjaci. Takvo "nadoknađivanje sna" može učiniti više štete nego koristi za vaše zdravlje.

Poznato je da je kvalitetan san itekako potreban kako bismo sačuvali zdravlje jer nedostatak sna može uzrokovati zdravstvene probleme poput tjeskobe, srčanih problema, visokog krvnog tlaka, pa čak i moždanog udara. Novo istraživanje pokazalo je kako "nadoknađivanje sna" vikendom, odnosno, predugo spavanje, može dovesti do pretilosti i srčanih problema.

Istraživanje provedeno na Sveučilištu Colorado Boulder, u kojem je sudjelovalo više zdravih mladih odraslih osoba, podijeljeni su u tri skupine.

Prva skupina je spavala devet sati svake noći tijekom devet dana. Drugoj skupini bilo je dopušteno da spava samo pet sati svake noći, dok je trećoj skupini bilo dopušteno da spava pet sati pet noći. Posljednjoj skupini bilo je dopušteno da duže vrijeme spava tijekom sljedeće dvije noći tijekom vikenda.

Osobe u posljednje dvije skupine nisu dovoljno spavali tijekom radnih dana, a imali su želju za dodatnim jelom u kasnijim večernjim satima, iako su večerali. To dovodi do povećanja tjelesne težine i pretilosti, a time i do raznih zdravstvenih problema.

Sudionici treće skupine nisu imali mnogo "grickanja" između obroka kada su imali dovoljno redovitog sna, no kada se nisu naspavali, imali su jaču želju za hranom. Osim toga, nedovoljan redovitan san loše utječe na zdravlje srca.

