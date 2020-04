Bad Blue Boysi sada imaju svoje pivo. Zarada od cijele prodaje ide u humanitarne svrhe

Pivovara Medvedgrad opet je napravila Fantoma, jako pivo stila india pale lager, ovoga puta posvetila ga je navijačkoj skupini Bad Blue Boys. Iako su veze Medvedgrada i BBB-a znane još iz početaka Futsala Dinamo, pa i prirodne jer gdje se itko u Zagrebu okupljao ako nije u nekom od lokala popularne obiteljske pivovare, svejedno je ovaj puta riječ o posebnoj prigodi. Nije vam nikako mogla promaknuti vijest kako su upravo Bad Blue Boysi riskirajući vlastito zdravlje prvi priskočili pomoći evakuaciji bolesnih i nemoćnih iz bolnica Dubrava i Petrova za izbijanja koronavirusa i udara potresa. Bila je to jedna od vijesti ne dana, nego tjedna. Aklamativno, valjda kao nikada prije, javnost je pozdravila skupinu sa maksimiskog Sjevera. Sada dečki imaju svoje pivo. Etiketa, koju po običaju za Medvedgrad rade Andrea Knapić i Vedran Klemens, posvećena je upravo maskiranom ovoga puta ne razbojniku, nego navijaču najvećeg hrvatskog kluba, Dinama iz Zagreba.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL 03.04.2020., Zagreb- Pivovara Medvedgrad napravila je humanitarno pivo Fantom. Etiketa lagera posvecena je Bad Blue Boysima zbog njihovog humanitarnog djelovanja u vrijeme potresa koji je zadesio Zagreb, ali i izbog angazmana u pomaganju ljudima u doba Corone. Cjelokupna zarada od prodaje Fantoma donira se u Klub roditelja nedonoscadi "PALCIC" za projekt vratimo Palcice u Petrovu. Photo: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Rođeni smo u Zagrebu, ovdje živimo i radimo, ovdje je i naša pivovara. Ponosni smo na ovaj grad koji nam je oduvijek bio inspiracija, kao i na njegove građane. Ovo je jedan mali znak pažnje prema Zagrebu i Zagrepčanima u ovim doslovno potresnim vremenima, poručuje Ivan Nauković, voditelj prodaje i marketinga Pivovare Medvedgrad. Najvažnije, humanitarno, sva zarada od prodaje Fantoma donira se Klubu roditelja nedonoščadi „Palčići“, odnosno za njihov projekt „Vratimo Palčiće u Petrovu". Danas je samo za nas organizirano i snimanje Bad Blue Boysa kod preuzimanja njihova piva. Koje je zaista dobro. Fantom je ime pod kojim se promijenilo dosta stilova, a sada je to jaki lager. Vrlo je pitak, no to ćete osjetiti tek nakon što prođete kroz lijepe i dovoljno jake arome tropskog voća koje će vas držati par trenutaka prije nego što krenete prema okusima. Ono što ste osjetili u mirisu nastavit će se u okusu s pristojnim dodatkom gorčine i suhoće na kraju koja otvara put za još. Dobra je stvar što je ovo pivo baš onako, muški jako sa 6.5 posto alkohola, koji se ipak ne osjeti praktično nigdje. Boysi sada mogu prije tekme piti doista plemenito pivo! - Fantom je u stvari zamišljen kao serija piva, rađeno u malim količinama s namjerom da se popije dok je svježe, jer onda naravno daje od najbolje od sebe. Svaki put ćemo skuhati nešto slično u ovom stilu i predstaviti našim pivopijama. Mogli bi reći da će se pojavljivati u posebnim prilikama, samo se nadamo da će naredna biti vedrija od ove, rekao je Božidar Kostanjčar, glavni pivar Pivovare Medvedgrad. Spomenimo i da se Fantom kao i ostala piva Pivovare Medvedgrad mogu kupiti u nedavno otvorenom webshopu. - Naše pivo može se kupiti na web stranici pivovara-medvedgrad.hr, dostava je beskontaktna uz maksimalnu zaštitu naših kupaca i dostavljača. Fantom kreće u prodaju u četvrtak 2. travnja u bocama od 0,5 litre. Osim toga, hranu i pivo iz naših pivnica možete naručiti putem Wolt aplikacije. Sve detalje naći ćete se na našem webu i Facebook stranici, rekao je Nauković.