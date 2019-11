Amerikanac o Zagrepčanima: 'Pričaju mi o malim plaćama i korupciji. Kako preživljavaju?'

Na početku svog videa korisnik TheLastKong na Youtubeu govori kako je Hrvatska poznata po predivnim plažama, otocima i naravno, nogometašima. Ovaj mladić dolazi s Floride i ima 30 godina, a u svoju je bilježnicu zapisao bilješke o tome što je naučio o Hrvatima.

– Kako razljutiti Hrvata? Recite im da je Nikola Tesla iz Srbije – našalio se.

Ljudi ovdje na prvu možda izgledaju malo hladno, kaže ovaj Amerikanac, ali nisu takvi.

– To je možda zbog hrvatskog pogleda na svijet. Uvijek će vam reći onako kako jest, bez uljepšavanja stvari i jako su iskreni. Ako vas ne vole, ne vole vas, ako da – obožavaju vas!

Pričao je kako se s Hrvatima lako sprijateljiti.

– Jednog dana vraćao sam se tramvajem do svojeg stana na Črnomercu, prišao mi je neki stari čovjek i pitao odakle sam. Nakon toga smo se sprijateljili, izišli iz tramvaja i otišli na piće. Takvi su vam Hrvati! Najdraže mi je piti s lokalcima – pripovijeda.

Začudilo ga je koliko stranih jezika Hrvati znaju, a i s tim se pomalo našalio.

– Hrvati jako dobro znaju Španjolski. To je zbog velike popularnosti španjolskih telenovela... Ali jako sam iznenađen koliko utjecaja je to imalo na Hrvate. Gotovo svi govore njemački i engleski. Prijatelj mi je rekao da mu mama dobro govori i turski, a to je također zbog turskih serija – iznenađeno prepričava.

Sjede na kavama po dva sata i svi imaju barem jednu kožnatu crnu jaknu, kaže ovaj mladić s Floride.

– Imam osjećaj, kad se Hrvat rodi, da prije nego što izađe iz bolnice dobije jednu kožnatu jaknu!

Kako kaže, zna da Hrvatska nije bajno mjesto za život.

– Razgovarao sam s mnogim Hrvatima koji mi pričaju o malim plaćama, korupciji... Kaos! Fascinantno je kako ljudi preživljavaju. Svi se jako trude – zaključio je.

