Treba li otići iz braka u kojem nema seksa ili vrijedi još jednom razmisliti o tome?

Jedan od glavnih problema s kojim se suočavaju parovi je količina seksa koju partneri žele u odnosu. Razlika u željama je normalna, ali ponekad se parovi muče sa svađama i izbjegavanjem seksa ako ne uspiju zajedno riješiti taj problem. Brak bez seksa, kojim se smatra svaki brak u kojem se seks prakticira manje od deset puta godišnje, rezultat je nedovoljnog poticanja seksualnih želja i interesa između dvoje ljudi, prenosi mbg.com.

Brak bez seksa plodno je tlo za razvijanje svađa te često dovodi do razvoda. To ovisi o tome koliko je seks partnerima važan i koliko su truda, kao par, uložili u rješavanje problema. Neki se parovi rijetko ili nikada ne upuštaju u seksualne odnose te oba partnera nemaju problema s time. Ne postoji “normalna” ili “zdrava” razina seksa u nekom odnosu, važno je samo da su obje strane zadovoljne s tom količinom. Ali, u odnosu u kojem je barem jedna strana nezadovoljna s količinom seksa važno je napraviti određene korake prema poboljšanju i obostranoj sreći, a ne odmah pokrenuti brakorazvodnu parnicu.

Najprije, važno je uzeti u obzir razloge zbog kojih seks nije dovoljno učestao. Ako se jedna osoba razboljela ili je u nemogućnosti upuštati se u seksualni odnos, partner bi trebao u obzir uzeti to stanje i ne započinjati svađe zbog toga. Također, ovakve situacije i dalje vam dopuštaju fizičku bliskost i intimnost, iako ona ne izgledala kao nekada. Postoji puno načina na koje se može doći do seksualnog uzbuđenja bez prakticiranja penetrativnog seksa.

Nadalje, u obzir bi trebalo uzeti i kako odnosi između partnera u braku utječu na količinu seksa. Kada se partneri muče s međusobno komunikacijom i razumijevanjem, često se kao posljedica razvija manja ili nikakva želja za seksom. Potrebno je prvo riješiti te probleme i tek onda krenuti s rješavanjem seksualnih problema.

Ne postoji točna statistika koliko se brakova raspadne zbog nedostatka seksa. Prema američkom istraživanju koje je objavljeno 2017. godine 16% bračnih parova žive u braku bez seksa, a 2018. godine provedeno je istraživanje koje je pokazalo da je jedna od četiri ljubavnih veza bez seksualnog odnosa.

Seksate li se prerijetko? Napravite ovih šest stvari svaki dan i seks je garantiran!

Kada treba otići iz braka bez seksa:

1. Kada vaš partner ne želi s vama raditi na problemima vezanim za seks

Postoje brojni problemi koji dovode do smanjene količine seksa u braku te je potrebno zajedničkim snagama otkriti te probleme i postepeno ih rješavati. Prije odluke o razvodu potrebno je partneru otvoreno reći sve vaše brige u vezi seksa i pokušati naći zajedničko rješenje. Potrebno je timski raditi na poboljšaju seksualnog života. Prije nego što zaključite da Vaš partner nije voljan surađivati, razmislite jeste li probali sve kako bi našli zajedničko rješenje. Seksu pristupite kao igri između dvoje ljudi, a ne kao krajnjem cilju kojeg želite dostići.

2. Kada uz seksualne probleme imate još mnoštvo problema za koje ne možete naći rješenje

Nedostatak seksa u braku može biti posljedica brojnih drugih problema s kojima se suočavate. U tom slučaju, ti drugi problemi postaju razlog razvoda.

3. Kada su vaši seksualni interesi toliko različiti da ne možete zajedno uživati u njima te ne možete pronaći drugi način da istražite te interese

Ponekad parovi imaju takozvane “erotičke konflikte”. Svaka osoba ima stvari koje ih uzbuđuju, viziju kakav seks žele i s kime ga žele. Ponekad, ono što mi želimo u potpunosti se kosi s onime što želi naš partner. Na seksualnoj terapije možete pronaći neke podudarnosti u vašim željama, ali ponekad one jednostavno ne postoje. Neki parovi, kako bi spasili brak, odluče koristiti fantaziju i masturbaciju, dok se drugi odluče za brak otvorenog tipa. Ali, ako Vam te opcije nisu privlačne, najbolja odluka je razvod.

Dapače, braka bez može opstati, ali za to je potreban rad oba partnera te mnogo ljubavi i razumijevanja. Potreban je otvoren razgovor i otvoren um koji će Vam pomoći u prevladavanju ovog problema. Manjak seksa uglavnom je simptom drugih stvari koje Vam se događaju u životu. Seksualne želje mijenjaju se s godinama, pogotovo u vezama koje traju dugi niz godina, ali sve je to normalno i sve se to može popraviti. Ako želite ostati u braku i zajedno uživati u seksualnom životu, zajedno radite na tome i ponovno uživajte jedan u drugome.