jeste li znali?

Trebaju li žene mokriti prije ili poslije seksa? Evo što kažu stručnjaci...

01.03.2026.
u 20:00

Dvoje od pet ljudi priznalo je da je u nekom trenutku pretrpjelo seksualnu ozljedu, a najčešća je infekcija mokraćnog sustava.

Godinama se savjetovalo žene da pišaju nakon seksa. Stručnjaci su dugo govorili da odlazak na zahod nakon seksa može pomoći u smanjenju šanse za zarazu, ali pokazalo se da smo to pogrešno radili. Nedavna anketa koju je proveo brand seksualnog wellnessa Lovehoney otkrila je da je za mnoge ljude seks nije toliko ugodan koliko bi trebao i mogao biti. Dvoje od pet ljudi priznalo je da je u nekom trenutku pretrpjelo seksualnu ozljedu, a najčešća je infekcija mokraćnog sustava, piše  Metro

Nije tajna da je mokrenje nakon seksa dobar način za borbu protiv bilo kakve šanse za razvoj infekcije, ali otkriveno je da postoji velika razlika između muškaraca i žena.

Seksologinja Chantelle Otten je rekla: 'Žene mogu znatno smanjiti šanse za dobivanje infekcije ako pišaju prije i nakon seksa, jer to ispire neželjene bakterije iz uretre. Dok je to drugačije za muškarce. Oni mogu čekati do 15 minuta nakon seksa'. Ako se pitate zašto je to tako - to je zato što muškarci imaju dužu uretru od žena, što znači da postoji veća udaljenost do mjehura.

Znakovi infekcije uključuju osjetljivost oko uretre, bol u mjehuru, visoku temperaturu, opći osjećaj lošeg raspoloženja, potrebu za mokrenjem više nego inače, neugodan miris, bol u leđima i nemogućnost mokrenja, pa se isplati mokriti nakon seksa kako biste izbjegli sve te simptome.
