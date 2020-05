Ako partner kritizira neku od ovih stvari u vašem životu, vrijeme je da odete

Čak i one najbolje i naizgled savršene veze, to nisu. Ljudi se svađaju, ali bitno je prepoznati kada je to normalna svađa jednog para, a kada to prelazi sve granice zdravog odnosa, piše Elite Daily.



Žestoke i jako česte svađe ne bi se trebale događati, a pogotovo ne one gdje vas partner kritizira oko određenih, bitnih stvari. Naravno, kritika dolazi u različitim oblicima i nije svaka kritika negativna. Ali neki oblici kritike mogu imati trajan negativan učinak, ne samo na odnos, već i na vas. Nakon što prepoznate te stvari, važno je procijeniti učinak koji može imati na vas i vašu vezu.



Zbog ovih četiri stvari vaš partner vas ne bi trebao nikada kritizirati:



Fizički izgled

Svaka kritika koja se odnosi na sliku tijela, općenito je osjetljivo područje. Na primjer, visina, pjege, velike grudi, male grudi, velika stražnjica, mala stražnjica, veličina struka, kose, nosa, ton kože... Partneri žele znati da su privlačni jedno drugom, stoga kritiziranje partnerovog izgleda može imati negativan učinak na cjelokupan odnos.

Poslušajte ljubavne savjete kumica s placa:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vaša obitelj

Ako ste s nekim tko kritizira vašu obitelj: vaše roditelje, braću, sestre ili djecu (ako ih imate), onda biste trebali razmisliti je li ta osoba dobra za vas i kako se osjećate zbog toga. Obiteljske stvari mogu zakomplicirati odnose, posebno kada o obiteljskim pitanjima raspravljate s partnerom. To može vašem partneru olakšati kritiku prema vašoj obitelji, ali ako prijeđe granicu, jako je važno reći mu to.



Vaše osobine

Ne možete promijeniti način na koji ste odgajani i životna iskustva koja su oblikovala ono što ste danas. Kasnite, niste dovoljno dobro obrazovani, drugačije ste religije ili kulture - radi tih stvari nikada ne trebate kritizirati partnera. Ljudi ne mogu promijeniti prošlost, a kritiziranje partnera zbog lošeg odgoja, slabijeg obrazovanja ili drugačije religije negativno će utjecati na drugu osobu te će te iz toga teško pronaći izlaz. Kada se povratne informacije usmjeravaju na vaš lik, vašu osobnost ili na ono što radite, tada povratne informacije postaju kritike. Kada osjetite da se više ne želite čuti sa svojim partnerom ili kada ga izbjegavate da vas ne kritizira, vrijeme je da poduzmete mjere.



Vaša karijera

Ako vaš partner želi da vaša karijera izgleda slabije i lošije te od vas napravi da se tako osjećate, to je isto razlog za brigu. Mnogi ljudi cijene sebe na osnovu toga koliko dobro rade u karijeri, tako da ako vas partner kritizira zbog vašeg rada, to može na kraju povrijediti vaše samopoštovanje - a to nije dobro. Posebno je zabrinjavajuće kada vaš partner odluči da niste dovoljno uspješni ili da ne zarađujete dovoljno novca za njih. Vaš partner trebao bi zadržati takve pritužbe za sebe. On će možda kritizirati vašu karijeru ako novac postane problem u vašoj vezi, posebno ako živite zajedno. Možda će biti pod stresom zbog nedostatka sredstava, a to samo može stvoriti negativno okruženje za vašu vezu.