57. Križevačko veliko spravišče

Tradicija koja traje već 57 godina i ove će godine spojiti povijest, kulturu, glazbu i zajedništvo – uz bogat program za sve generacije.

- Grad koji živi manifestaciju „Križevačko veliko spravišče“ nije samo zabava, to je živa priča o identitetu našeg grada. Od udruga i ustanova, do naših sugrađana koji s entuzijazmom godinama glume u predstavi, svi zajedno stvaramo događaj koji prerasta lokalne okvire. Ove godine očekujemo velik broj posjetitelja iz cijele Hrvatske, a kulturno-zabavni program bit će bogat i raznolik, raspoređen na više lokacija diljem grada. - izjavio je Mario Rajn, gradonačelnik Grada Križevaca.

- Organizacija ovakve manifestacije uvijek je izazovna, a planiranje počinje gotovo odmah nakon završetka prethodne godine. Od predstave, glazbenog programa, logistike i promocije, sve to zahtijeva timski rad. No ono što čini razliku je podrška sugrađana i autentičnost koju samo Križevci mogu ponuditi. - istaknula je Olinka Gjigaš, direktorica Turističke zajednice Grada Križevaca.

Foto: Promo

U središtu Spravišča i ove godine je legendarna predstava o pomirbi križevačkih purgera i kalničkih šljivara, u izvedbi lokalnih amaterskih glumaca, koju režira Adam Končić.

- S ponosom već deveti put režiram ovu predstavu. Vrlo često glumcima na probama osobno demonstriram kako bi pojedine scene trebale izgledati, jer smatram da se na taj način najbolje prenosi emocija i ritam predstave. Ovo nije samo gluma već dio našeg identiteta koji publika osjeća i cijeni. - rekao je redatelj Adam Končić.

Uz prikazivanje isječka iz predstave koji su prikazali kalnički kaštelan i varoški sudac, a koji je nasmijao sve prisutne, održana je i degustacija domaćih štrukli kako bi se predstavio i gastro dio atmosfere koja očekuje posjetitelje u lipnju.

Foto: Promo

Program će dodatno obogatiti i brojni glazbeni nastupi, a ove godine očekuje nas rekordan broj koncerata – Goran Bare i Majke, Savršeni Marginalci ex Hladno pivo, Vigor, Kids from the Sky, Buntai i Kuku$ te Sanja i Zec - Najveći hitovi grupe Novi fosili.

- To je uvijek topli susret s publikom, jedno lijepo druženje koje rado pamtimo. Križevačka publika može biti sigurna kako ćemo i Sanja i ja napraviti odličan koncert i kako će to biti koncerti pun emocija i najvećih hitova koji su obilježili generacije Novih fosila - poručio je Vladimir Kočiš Zec na konferenciji za medije.

- Atmosfera u Križevcima je uvijek posebna, a publika topla i iskrena. Čast nam je biti dio Spravišča i sigurni smo da će naš koncert dodatno rasplamsati energiju koja tih dana vlada u gradu. - rekao je Teo Golub ispred domaćeg križevačkog benda Kids from the Sky.

Foto: Promo

Od 6. do 8. lipnja 2025. Križevci će ponovno postati pozornica jedinstvenog spoja povijesti, kulture, glazbe, tradicije i gastronomije.

57. Križevačko veliko spravišče obećava nezaboravna tri dana – za sve generacije. Uz generalnog pokrovitelja Carlsberg Croatia, zlatne pokrovitelje Erste banku i tvrtku Radnik d.d., financijsku podršku pružili su i Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije, Koprivničko-križevačka županija, AGS Hrvatska d.o.o., tvrtka Cengiz, KTC d.d, Poljocentar d.o.o., Robin d.o.o. i Komunalno poduzeće Križevci d.o.o.



Vidimo se u Križevcima!