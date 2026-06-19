Od sada uz oba mjuzikla 'Zlica' možete pjevati iz udobnosti svog doma

Vratite se u Smaragdni grad i ponovno uronite u čarobni svijet Oza uz film Zlica: Zauvijek, dostupan ekskluzivno za streaming na SkyShowtimeu od 20. lipnja. Zlica: Zauvijek predstavlja epski završetak globalnog kulturnog fenomena Zlica, koji je već sada dostupan za streaming na SkyShowtimeu.

Završno poglavlje dvodijelne filmske adaptacije slavnog mjuzikla počinje s Elphabom i Glindom koje su se udaljile jedna od druge te se moraju suočiti s posljedicama svojih izbora. Elphaba (Cynthia Erivo), sada demonizirana kao Zla vještica Zapada, živi u egzilu i nastavlja svoju borbu da raskrinka Čarobnjaka. U međuvremenu, Glinda (Ariana Grande) je postala glamurozan simbol dobrote i uživa u svim blagodatima slave i popularnosti. No, kada u njihove živote uđe djevojka iz Kansasa, Elphaba i Glinda moraju se ponovno ujediniti i doista upoznati jedna drugu – kako bi promijenile sebe i čitavu zemlju Oz. Dovedite avanturu kući i pripremite se da vas promijeni...zauvijek.

Film se temelji na kazališnom mjuziklu koji je obilježio mnoge generacije s glazbom i stihovima legendarnog skladatelja i tekstopisca Stephena Schwartza, dobitnika nagrada Grammy® i Oscar®, te na knjizi Winnie Holzman, nastaloj prema bestseleru Gregoryja Maguirea.

Redatelj filma je priznati filmaš Jon M. Chu, a uz spektakularnu glumačku postavu, film Zlica: Zauvijek predvode zvijezde nominirane za Oscara Cynthia Erivo i Ariana Grande. U filmu također glume dobitnik nagrade Critics’ Choice® i nominirani za Emmy® Jonathan Bailey (Jurski svijet: Preporod, Bridgerton), dobitnik Emmyja Jeff Goldblum (Jurski park, Dan nezavisnosti), dobitnica Oscara i Zlatnog globusa® Michelle Yeoh (Sve u isto vrijeme, Suludo bogati Azijci), nominirani za nagradu Screen Actors Guild® Ethan Slater (brodvejski mjuzikl Spužva Bob Skockani, The Man Behind the Camera), Bowen Yang (Saturday Night Live, Nije li romantično?) i Marissa Bode. Producenti filma su dobitnik nagrada Tony® i Emmy Marc Platt te višestruki dobitnik nagrade Tony David Stone. Stephen Schwartz, David Nicksay, Jared LeBoff, Winnie Holzman i Dana Fox izvršni su producenti.

Zlica: Zauvijek pridružuje se rastućoj biblioteci blockbusterskih filmskih hitova među kojima su Downton Abbey: Veliko finale, Kako izdresirati zmaja, Jurski svijet: Preporod i Zlica.