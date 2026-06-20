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deset nagrada

Počinje glasanje za nominirane za Adriatic Film & TV Awards

Foto: Edim Turčinović/Novagenus
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
20.06.2026.
u 11:35

Svečana ceremonija dodjele AFA nagrada za 2026. godinu održat će se od 23. do 25. listopada u Porto Montenegru, u Tivtu u Crnoj Gori, koji je glavni partner događaja

Partneri i organizatori Adriatic Film & TV Awards – AFA nagrade 2026. na Slano Film Days, filmskom događaju u Slanom, u Hrvatskoj, pozvali su više od 800 članova Filmske i TV akademije Jadranske regije na glasanje za najbolja ostvarenja! Glasanje za najznačajnija regionalna filmska i televizijska ostvarenja za sezonu 2025/2026. počinje danas i trajat će do 21. kolovoza 2026, kada će članovi Akademije, profesionalci iz filmske struke iz cijele regije, izabrati nominirane za AFA nagrade, a zatim i dobitnike nagrada Adriatic Film Awards.

Dobitnici AFA nagrada bit će proglašeni na svečanoj ceremoniji u listopadu u Porto Montenegru, u Tivtu u Crnoj Gori, koji je glavni partner događaja.

Nominirane, a onda i dobitnike AFA nagrada bira više od 800 članova Filmske i TV akademije Jadranske regije, koju su pokrenuli osnivači Mreže festivala Jadranske regije: Sarajevo Film Festival, Festival autorskog filma Beograd i Zagreb Film Festival.

„AFA nagrade uspostavili smo s jasnim ciljem – promoviranje najkvalitetnijih regionalnih filmova i televizijskih serija i izgradnja platforme preko koje regionalni projekti dobivaju dodatnu promociju i priliku da se predstave na međunarodnom tržištu. Iza tih nagrada stoji snažna strukovna zajednica: stotine filmskih i televizijskih profesionalaca različitih disciplina iz cijele regije, koji gledaju prijavljena ostvarenja i biraju nominacije i dobitnike. Uvjeren sam da upravo u tom zajedničkom radu struke – u vrednovanju autora i njihovu predstavljanju široj zajednici – leži smisao i snaga ovih nagrada", izjavio je Mirsad Purivatra, predsjednik Filmske i TV akademije Jadranske regije.

„Najveća snaga Akademije njezini su članovi. Zato nas posebno raduje što je u samo godinu dana broj narastao s oko 600 na više od 800 članova, što pokazuje da filmski i televizijski profesionalci prepoznaju vrijednost AFA nagrada. Aktivno članstvo važan je doprinos povezivanju i jačanju regionalne filmske zajednice, a svim kolegicama i kolegama zahvaljujemo na podršci“, izjavila je Lana Matić u ime partnera, Zagreb Film Festivala.

„Posebno nam je drago što se Adriatic Film Awards održava u Crnoj Gori, zemlji koja je kroz svoju povijest bila mjesto susreta kultura i ideja i koja je otvorenost prema svijetu gradila kao jednu od svojih najvažnijih vrijednosti. Upravo to je čini prirodnim domaćinom ovakve manifestacije. Porto Montenegro na to se prirodno nastavlja, kao ambijent u kojem su kultura, kreativnost i međunarodna razmjena način na koji se svakodnevno živi i stvara. Kao lokalnog partnera AFA-e u Crnoj Gori, raduje nas što sudjelujemo u projektu od međunarodnog značaja, koji daje veću vidljivost i prepoznatljivost autorima iz regije. Uvjereni smo kako će njegov značaj, domet i obim iz godine u godinu biti sve veći“, izjavila je Katarina Milačić, izvršna direktorica kompanije Strategist.

Ove će godine biti održano drugo izdanje dodjele AFA nagrada za najbolja ostvarenja iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova*, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Sjeverne Makedonije. (*Ovaj naziv, bez prejudiciranja statusa Kosova, u skladu je s Rezolucijom 1244 i mišljenjem MSP-a o deklaraciji o nezavisnosti Kosova).

Bit će dodijeljeno deset AFA nagrada. U kategoriji filmova bit će dodijeljeno sedam nagrada: za najbolji film (producentu i redatelju), najbolju glavnu glumicu, najboljeg glavnog glumca, Zvijezdu u usponu (u cross-sekciji s TV dramom), najbolju režiju, najbolji scenarij i najbolji debitantski film. U kategoriji TV serija dodjeljuju se tri AFA nagrade: za najbolju seriju, najbolju glavnu glumicu i najboljeg glavnog glumca.

Svečana ceremonija dodjele AFA nagrada za 2026. godinu održat će se od 23. do 25. listopada u Porto Montenegru, u Tivtu u Crnoj Gori, koji je glavni partner događaja. Na istoj lokaciji prošle je godine održana inauguralna dodjela AFA nagrada.

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Slano Film Days Mirsad Purivatra TV film AFA nagrade AFA

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