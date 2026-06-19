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četiri filmske projekcije

Ljetno izdanje Queer Momenata s fokusom na trans priče iskustva i borbe

Queer MoMenti
VL
Autor
vecernji.hr
19.06.2026.
u 13:16

U zagrebačkom KIC-u od 23. do 26. lipnja očekuje nas ljetni izdanje programa Queer Momenti koji nam ove godine donosi četiri nagrađivana filma

Od 23. do 26. lipnja u zagrebačkom KIC-u održava se ljetno izdanje programa Queer Momenti 2026, koje ove godine donosi poseban fokus na trans priče, iskustva i borbe. Kroz četiri nagrađivana i međunarodno zapažena filma, program otvara prostor za promišljanje identiteta, zajedništva, otpora i društvenih promjena, stavljajući trans osobe i njihove živote u središte filmskih narativa.
U vremenu kada su prava i životi trans osoba diljem svijeta sve češće predmet političkih i ideoloških sukoba, ovogodišnje izdanje Queer Momenata stavlja fokus na priče koje svjedoče o snazi zajednice, otpornosti i borbi za dostojanstven život. Program poziva publiku na susret s iskustvima koja nadilaze stereotipe te otvara prostor za razumijevanje, empatiju i solidarnost.

Program otvara u utorak, 23. lipnja, film Miss Carbón (Argentina, 2025.), igrani film inspiriran istinitom pričom Carle Rodríguez, koja se suprotstavila predrasudama i društvenim normama kako bi postala prva trans žena zaposlena u rudniku ugljena.
Drugi film, Belle from Gaza (Francuska, 2025.), prikazat će se u srijedu, 24. lipnja. Ovaj hvaljeni dokumentarni film, predstavljen u Cannesu, prati potragu za trans ženom za koju se govori da je pješice stigla iz Pojasa Gaze u Tel Aviv. Kroz to putovanje film donosi intimne portrete trans žena koje se suočavaju s odbacivanjem od strane obitelji, društvenom marginalizacijom i borbom za opstanak u izrazito neprijateljskim okruženjima.

Treći film, Queendom (SAD, Francuska, 2024.), na programu je u četvrtak, 25. lipnja. Dokumentarac prati Genu Marvin, trans umjetnicu i performericu iz malog ruskog grada, koja provokativnim performansima propituje rodna očekivanja i društvene konvencije, suočavajući se pritom s kulturnom i političkom represijom.

Ljetnu sezonu u petak, 26. lipnja, zatvara film Warla (Filipini, 2025.). Ovaj igrani film prati skupinu trans žena poznatih kao Warla.  Kroz priču o Kitkat, mladoj trans ženi koja traži prihvaćanje i osjećaj pripadnosti, film istražuje napetosti između solidarnosti, preživljavanja i etičkih izbora unutar blisko povezane zajednice.

Već gotovo 25 godina Domino kroz svoje programe razvija prostor za susret umjetnosti i društvenog angažmana, vjerujući u potencijal kulture da propituje ustaljene norme, potiče dijalog i doprinosi stvaranju uključivijeg društva. U tom duhu Queer Momenti nastavljaju predstavljati relevantne umjetničke radove koji donose perspektive često izostavljene iz dominantnih društvenih narativa.

Više o programu Queer Momenti 2026 i kupnji ulaznica nalazi se na poveznici: https://thisisadominoproject.org/.

Ključne riječi
dokumentarni film Dokukino KIC Udruga Domino Queer MoMenti film

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