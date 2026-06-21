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izabran novi predsjednik Društva hrvatskih književnika

Radit ću na tome da se svi u DHK doživljavamo kao 'mi', a ne lijevi i desni, ustaše i partizani

Zagreb: Povjesničar Dino Milinović
Josip Regovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
21.06.2026.
u 11:31

Na izbornoj skupštini u Matici hrvatskoj u subotu izabran je novi predsjednik Društva hrvatskih književnika, Dino Milinović, a dopredsjednici su Mirko Ćurić i Ivica Matičević

 Društvo hrvatskih književnika (DHK)  u subotu je na svojoj izbornoj skupštini u Matici hrvatskoj izabralo Dinu Milinovića za novog predsjednika DHK-a, a za dopredsjednike Mirka Ćurića i Ivicu Matičevića. Na Izbornoj skupštini izabrani su i članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Časnoga suda i Odbora Fonda Miroslav Krleža.

U prigodnom govoru novi predsjednik Dino Milinović pozvao je na ponovnu uspostavu osjećaja zajedništva u DHK-u, naglašavajući kontinuitet hrvatske književnosti od Marulića do danas. Hrvatski književnici, istaknuo je, i u naše vrijeme, kao i tada, moraju biti začinjavci – promicati hrvatski jezik i boriti se za njega, nasuprot trendovima društvene marginalizacije kulture i književnosti. 

"Ono što vam mogu obećati jest da ću stalno raditi na tome da se svi u našem Društvu doživljavamo kao 'mi', a ne kao 'lijevi' i 'desni', kao 'ustaše' i 'partizani'", poručio je i dodao kako to nije uvijek lako jer svi imamo različite obiteljske povijesti, različita mišljenja i temperamente. "Ako želimo da naše Društvo ponovno bude onaj svjetionik o kojemu sam govorio pozivajući se na naše prethodnike, onda moramo zatomiti nešto od naših razlika i umjesto toga poticati ono što osjećamo zajedničko", napomenuo je.

Dodao je kako je to promicanje kreativnosti s jedne strane te kultura pamćenja s druge. "To se odnosi kako na poštivanje živih, tako i čuvanje sjećanja na mrtve hrvatske književnike“, rekao je novi predsjednik DHK.

Dino Milinović rođen je u Zagrebu 1959. Završio je studij povijesti umjetnosti i arheologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te poslijediplomski studij na Sorbonni u Parizu gdje je magistrirao. Doktorirao je na temu Bjelokosnog plenarija iz riznice Zagrebačke katedrale na zagrebačkome Filozofskom fakultetu,  gdje od 2001. predaje na Odsjeku za povijest umjetnosti, danas u zvanju redovitoga profesora. Bio je tajnik Hrvatske komisije za suradnju s UNESCO-om i savjetnik za kulturu u Veleposlanstvu RH u Francuskoj.  Objavio je romane "Kradljivac uspomena", "Tamo gdje prestaje cesta", "Skriveno" i "Marulov san".

DHK je u trogodišnjem mandatu prije izbora novog predsjednika vodila književnica Hrvojka Mihanović Salopek.

Ključne riječi
književnost knjige Društvo hrvatskih književnika dhk Dino Milinović

Komentara 1

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VA
VanjaPlank
12:01 21.06.2026.

Eto svi pametno razmišljaju osim one kanalizacije od Hnd_a

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