Četvrti dan na Slano Film Days: Filmski razgovori s Maggie Gyllenhaal i Peterom Sarsgaardom

Četvrti dan započeo je Filmskim razgovorom s glumicom i redateljicom Maggie Gyllenhaal, koju je moderirao snimatelj Michael Seresin. Razgovor je obuhvatio njezin profesionalni put od glumačkih početaka do najnovijeg redateljskog projekta NEVJESTA!. Prisjećajući se glumačke karijere, Gyllenhaal je istaknula kako se oduvijek potpuno predavala svojim ulogama i suradnjama s redateljima. Takav pristup, priznala je, nije uvijek nailazio na jednako razumijevanje kod redatelja snažnih autorskih osobnosti. U jednom je razdoblju pokušala ublažiti vlastiti intenzitet i strast prema radu, no ubrzo je shvatila da takav pristup nije održiv. Nakon rada na jednom nezavisnom filmu i razgovora s producentima odlučila je režirati svoj prvi dugometražni film MRAČNA KĆI.

Svoj redateljski pristup temelji na iskustvu glumice i dubokom razumijevanju emocionalnog rizika koji glumci preuzimaju tijekom rada. Dijelom svoje redateljske uloge smatra stvaranje prostora u kojem se izvođači mogu osjećati otvoreno, prisutno i autentično pred kamerom. Takva osjetljivost oblikuje i njezinu suradnju s direktorom fotografije, pri čemu izvedbu i vizualni aspekt filma ne promatra odvojeno, već kao dijelove istog emocionalnog jezika.

Govoreći o filmu MRAČNA KĆI, Gyllenhaal je opisala kreativni proces kao ulazak u duboko emocionalno stanje koje je na površinu iznijelo potisnute i neugodne misli. Svoj novi film NEVJESTA! smatra prirodnim nastavkom tog iskustva, ali u znatno ambicioznijim produkcijskim okvirima. Glavni izazov, istaknula je, bio je zadržati intimnost, ranjivost i istinitost unutar priče velikih razmjera, vođena svojevrsnom znanstvenom znatiželjom i istraživačkim pristupom, pri čemu je posebno istaknula interes za odabir glumaca za uloge koje od njih zahtijevaju stvarno učenje i osobnu promjenu.

Filmski razgovori četvrtog dana nastavljeni su susretom s glumcem Peterom Sarsgaardom, kojega je moderirao meksički redatelj Michel Franco, s kojim je radio na filmu SJEĆANJE. Razgovor je otvorio osvrt na Sarsgaardove profesionalne početke i put koji ga je doveo do jedne od najcjenjenijih glumačkih karijera svoje generacije. Prisjećajući se mladosti, Sarsgaard je priznao kako nikada nije planirao postati glumac. Kao dječak sanjao je o sportskoj karijeri, no ozljede su ga prisilile da odustane od nogometa i potraži novi smjer. Razdoblje nesigurnosti koje je uslijedilo, istaknuo je, obilježilo je njegovo formativno iskustvo, a upravo su ga prvi pozitivni komentari i ohrabrenja tijekom glumačkih početaka potaknuli da povjeruje u vlastite sposobnosti. Govorio je i o čestim selidbama tijekom djetinjstva, zbog kojih je neprestano mijenjao škole i okruženja.

Foto: Edim Turčinović/Novagenus

Takvo iskustvo, smatra, razvilo je njegovu prilagodljivost, ali istovremeno ostavilo trajnu potrebu za osjećajem zajedništva i pripadanja. Upravo zato, objasnio je, filmski set doživljava kao svojevrsnu privremenu obitelj. Za razliku od mnogih kolega, rijetko vrijeme provodi odvojen od ekipe te nastoji biti prisutan u zajedničkom životu produkcije. U razgovoru s Francom osvrnuo se i na njihov zajednički rad na filmu SJEĆANJE, govoreći o važnosti temeljite pripreme za svaku ulogu. Istaknuo je kako voli dubinski istraživati likove, dugo razgovarati o njima i na set dolaziti potpuno pripremljen, ali istovremeno dovoljno opušten da može reagirati spontano. Opisujući vlastiti pristup glumi, naglasio je kako nastoji ostati „fizički fluidan“, otvoren za promjene i nepredvidive trenutke koji se mogu pojaviti tijekom snimanja. Kao jedan od razloga dugovječnosti svoje karijere naveo je sposobnost otpuštanja prošlih uspjeha i neuspjeha te fokusiranost na sadašnji trenutak.

Poslijepodne je bilo posvećeno Razgovorima o karijerama, formatu koji sudionicima Slano Film Days omogućuje izravan dijalog s istaknutim filmskim profesionalcima. Redatelji Bruno Anković, Igor Bezinović, Stefan Đorđević, Ilir Hasanaj, Ester Ivakič, Sara Stijović i Georgi M. Unkovski razgovarali su s producentom Mikeom Goodridgeom, producentom hvaljenih filmova TROKUT TUGE i POSLIJE SUNCA, koji je podijelio iskustva stečena kroz rad na nekim od najznačajnijih europskih autorskih filmova posljednjih godina, otvarajući pitanja produkcije, financiranja i međunarodne distribucije. Tijekom dana sudionici su imali priliku razgovarati i s redateljicom Jasmilom Žbanić te snimateljicom Christine A. Maier, koje su podijelile iskustva sa snimanja filma QUO VADIS, AIDA? – DIO KOJI NEDOSTAJE, osvrnuvši se na kreativne i praktične izazove rada te suradnju između redatelja i snimatelja.

Foto: Edim Turčinović/Novagenus

Sudionici programa za glumce - Dino Bajrović, Jelena V. Đukić, Milica Gojković, Kosovare Krasniqi, Tamara Ristoska, Ana Marija Veselčić i Mina Švajger sudjelovali su u Razgovorima o karijerama s Nikolom Barišićem, osnivačem njujorške agencije Bond Artist Management, koji je s njima podijelio iskustva o zastupanju glumaca, razvoju međunarodne karijere i funkcioniranju globalnog tržišta. Potom su profesionalne uvide razmijenili i s Bojanom Rnjak, agenticom za talente i Timkom Grin casting direktoricom, razgovarajući o procesu castinga, suradnji s agentima i različitim putevima profesionalnog razvoja.

Večer je zaključena hrvatskom premijerom filma FATHERLAND, novog ostvarenja Paweła Pawlikowskog, koje je u Slano stiglo neposredno nakon premijere na Filmskom festivalu u Cannesu, gdje je redatelju donijelo nagradu za najbolju režiju. Intimna crno-bijela drama prati odnos Thomasa Manna i njegove kćeri Erike tijekom putovanja kroz razorenu poslijeratnu Njemačku na početku Hladnog rata, a glavne uloge tumače Hanns Zischler i Sandra Hüller. Film je osobno predstavio Paweł Pawlikowski. „Već šest godina dio sam ovog projekta – Slano Film Days i drago mi je što napokon mogu predstaviti film koji je nastajao tijekom tog razdoblja“, rekao je Pawlikowski. Dodao je kako, unatoč tome što je riječ o crno-bijelom filmu smještenom u prošlost, on u sebi nosi snažne odjeke suvremenog vremena. Publiku, koja je do posljednjeg mjesta ispunila Ljetno kino Vila Riva pozvao je da slobodno reagira tijekom projekcije, istaknuvši da film, uz ozbiljne teme, donosi i trenutke humora, te izrazio zadovoljstvo što će nakon projekcije imati priliku razgovarati s gledateljima o njihovim dojmovima.

Večeras nas očekuje projekcija nagrađivanog filma PRIPREME ZA ZAJEDNIČKI ŽIVOT NA NEODREĐENO VRIJEME redateljice i scenaristice Lili Horvát. Film prati uspješnu neurokirurginju koja se iz SAD-a vraća u Budimpeštu kako bi započela život s muškarcem kojeg voli, no susret koji je trebao promijeniti njezin život pokreće niz neočekivanih događaja i otvara pitanja o prirodi ljubavi, sjećanja i stvarnosti. Projekciju će publici najaviti redateljica Lili Horvát i glavna glumica Natasa Stork.

Slano Film Days se održava do 20. lipnja 2026. Partner ovog filmskog događanja najznačajniji je filmski festival u regiji, Sarajevo Film Festival.