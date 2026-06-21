Napeti tajlandski sudski triler o korupciji, pravosuđu, moralu i potrazi za istinom

Napeti sudski triler "Zla odvjetnica" (The Evil Lawyer, a izvorno Tanai Pisat) stigao je na streaming-platforme sredinom 2026. godine, točnije 11. lipnja, a dostupan je i na Netflixu. Seriju su režirali Nottapon Boonprakob i Jakkarin Thepvong. Prva sezona ove tajlandske kriminalističke drame sastoji se od osam epizoda, a serija se bavi temama korupcije, manipulacije, pravosuđa i općenito – glavni je motiv potraga za istinom.

Mjesto radnje je grad Bangkok – gradske ulice, ribarnice, hramski vrtovi i faksimil Kaznenog suda u Tajlandu. Radnja prati mladog, miroljubivog i poštenog, ali i pomalo tvrdoglavog odvjetnika Meka (Nat Kitcharit) kojemu je više od svega stalo do pravde i istine. Zalaže se za nedužne pojedince i zastupa klijente koji su uistinu nevini čak i ako oni to ne žele od straha priznati.

Njegov je otac visokopozicionirani sudac kojemu je više stalo do pozicije i ugleda nego obitelji, stoga je njihov odnos na klimavim nogama. Dakle, Mek radi isključivo na pro bono slučajevima i, za razliku većine kolega, drži se čvrstog etičkog kodeksa. Međutim, Mekov se život okrene naglavačke nakon što mu kolega i rival Techin Methaneepaisal (Paopetch Jarernsuk) pokušava smjestiti ubojstvo. Naime, Techin je pokvarenjak i razmaženi sin Anana Methaneepaisala (Songsit Roongnophakunsri) – korumpiranog šefa policije kojeg nitko ne želi imati za neprijatelja.

Prije početka radnje u seriji dogodio se jedan incident na brodu na kojem su Anan, Techin i njihovi mutni partneri održali feštu. Na ovoj je fešti bila prisutna i Mekova bivša djevojka i kolegica Ang (Atchareeya Potipipittanakorn) koja se zalaže za ljudska prava, a ponajviše prava ribara. Međutim, jedan od Ananovih partnera drogirao je konobaricu (vjerojatno s namjerom da je seksualno iskoristi) koja ih je posluživala, a potom je preminula od predoziranja. Smrt konobarice odlučili su zataškati te su njezino truplo bacili u more, a Ang se jedina usprotivila ovakvoj odluci jer, za razliku od svojih kolega i poslodavaca, ima savjest. Međutim, Angina majka predlaže kćeri da ovu situaciju preokrene u svoju korist na način da ucjenjuje poslodavce koji bi joj sad zasigurno odobrili i omogućili sve da se izbori za ribarova prava. Cijeli ovaj događaj prikazan je u obliku retrospekcije u trećoj epizodi kako bi gledatelji shvatili kontekst i dobili punu sliku.

Poslije ove tragedije, Techin shvaća da se mora riješiti svakog svjedoka koji bi se mogao izbrbljati i tako ugroziti poziciju Anana i partnera. Stoga natjera Meka da ga posjeti koristeći se raznim ucjenama. Naime, Techin predstavi Meku djevojku koja, kako se čini, radi za njega kao ropkinja. Maltretira je verbalno i fizički, čak i pred Mekom koji ostaje potpuno zgrožen. Techin mu ubrzo objasni da je ta djevojka sestra pokojne konobarice i potencijalna prijetnja, te da je njih dvojica moraju zajedno likvidirati. Međutim, ne odvije se sve kako je Techin isplanirao, te on biva brutalno usmrćen, a Mek ostaje sam sa žrtvom, što ga ujedno čini i jedinim osumnjičenikom.

Serija također stavlja u fokus odvjetnicu Jittri (Rhatha Phongam) koja se koristi potpuno drukčijim metodama – izvrtanjem činjenica, traženjem raznih rupa u zakonu, podmićivanjem i ucjenjivanjem. Predstavljena je kao negativka u moćnom odijelu, s bujnom kosom, a koristi se prljavim trikovima i obmanama da oslobodi sumnjive klijente. Na svakom zastupanju Jittri, dok ispituje svjedoke, sebe i gledatelje čarolijom montaže odvede (ili teleportira) na mjesto zločina kako bi ukazala na važnost detalja i kako bi nam predočila punu sliku. Ikonična je i po svom zloćudnom smiješku. Bez obzira na to što je hladnokrvna, Jittri ima i neke vjerne prijatelje prikazane u komičnom svjetlu.

Na prvi dojam Jittri se čini kao bešćutna, nepristupačna, rezervirana, sebična i hladnokrvna pravnica koja ne posjeduje ni trunka empatije prema ogorčenim strankama koje tuže njezine mutne klijente (poput majke koja je rodila mrtvorođenče, a Jittri je njeno ukradeno mrtvo dijete nazvala komadom mesa), no kasnije će se ispostaviti da Jittri ima mnogo mračnih tajni, te da ju je emocionalni teret koji nosi oblikovao, a glavni motiv joj je osveta. Također, Jittri se uvijek opravdava time da je kolektivni sustav koji uključuje i policiju i vrhovni sud iskvaren, neučinkovit i nepouzdan, te smatra da se i ona treba time barem malo okoristiti. Dakle, Jittri je isfrustrirana jer ju je zakonodavni sustav iznevjerio u prošlosti. Ne postoji klijent kojeg je zastupala, a da nije zadovoljan izašao iz sudnice poslije zasjedanja.

Jittri je, kao i Meku, potrebna pomoć. Stoga je predložila da udruže snage i međusobno si pomognu. Nije mogao ni sanjati da će jednoga dana morati surađivati s nekim tako prepredenim, proračunatim i podmuklim, ali nijedno od njih dvoje nemaju drugog izbora.

Mek vodi unutarnju borbu između morala i preživljavanja, a shvaća da mora žrtvovati ili ugroziti barem jedno kako bi dobio drugo. Također, moglo bi se reći da je naslov ove serije ironičan jer protagonistkinja kojoj je pridan atribut zla možda uopće to i nije, nego su to zapravo drugi likovi u seriji.