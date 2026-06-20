Napeti triler pun ludih obrata: Serija o ocu nepravedno osuđenom za ubojstvo sina osvojila je Hrvatsku

Radnja Netflixove serije "I Will Find You", adaptacije bestsellera Harlana Cobena, započinje na najmračnijem mogućem mjestu. David Burroughs, kojeg uvjerljivo tumači Sam Worthington, služi doživotnu zatvorsku kaznu zbog brutalnog ubojstva vlastitog sina. Pet godina proveo je u zatvoru, slomljen i pomiren sa sudbinom, odbijajući posjete i kažnjavajući se za tragediju za koju tvrdi da je nije skrivio.

Život mu se ponovno preokrene kada mu u posjet dođe Rachel Mills (Britt Lower), sestra njegove bivše supruge i propala istraživačka novinarka. Ona mu donosi fotografiju iz zabavnog parka na kojoj se u pozadini vidi dječak koji nevjerojatno nalikuje njegovom sinu, sve do specifičnog madeža na licu. U Davidu se budi tračak nade: što ako je njegov sin ipak živ?

Suočen s dokazom koji bi mogao promijeniti sve, David donosi jedinu moguću odluku: mora pobjeći iz zatvora i otkriti istinu. U tom opasnom pothvatu pomaže mu njegov najbolji prijatelj, policijski narednik Adam Mackenzie (Jonathan Tucker), koji je spreman riskirati vlastitu karijeru i slobodu kako bi pomogao čovjeku u čiju nevinost vjeruje. Istovremeno, Rachel u ovoj priči vidi priliku za iskupljenje. Nakon što je dobila otkaz pod sumnjivim okolnostima, život joj se raspao, a otkriće o Davidovom sinu za nju je priča života koja bi joj mogla vratiti ugled. Njih dvoje postaju nevjerojatni saveznici u potrazi koja će ih odvesti u samo srce mračne zavjere.

No, bijeg iz zatvora pokreće lavinu događaja i potjeru na nacionalnoj razini. Za petama su mu najsposobniji lovci na bjegunce - FBI-jeva jedinica predvođena legendarnim agentom Maxom Williamsom (Chi McBride), čovjekom čije se metode izučavaju na Quantico akademiji. Njegova desna ruka je mlada i ambiciozna agentica Sarah Greer (Logan Browning), s kojom čini gotovo nepobjediv tim.

Dok David i Rachel slijede tragove koji ih vode od Mainea preko New Yorka do Bostona, Max i Sarah koriste sve raspoložive resurse kako bi ga uhvatili. Njihova istraga, međutim, postupno počinje otkrivati pukotine u Davidovom slučaju, tjerajući agenticu Greer da se zapita progoni li doista krivca ili žrtvu. Mreža intrige ubrzo se širi i postaje jasno da ubojstvo Davidovog sina nije bio slučajan zločin...