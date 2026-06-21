Pawel Pawlikowski: 'Želim stvarati svjetove u koje publika želi uroniti'

Posljednji dan trećeg izdanja Slano Film Daysa obilježio je Filmski razgovor s redateljem Pawełom Pawlikowskim, kojeg je moderirao redatelj Ruben Östlund. Razgovor je ponudio intiman i slojevit uvid u stvaralački proces autora čiji su filmovi obilježeni vizualnom preciznošću, emocionalnom suzdržanošću i trajnim interesom za ljudske proturječnosti.

Na početku razgovora Pawlikowski se osvrnuo na vlastite korijene i život između različitih zemalja i kultura. Govoreći o odrastanju u Poljskoj, životu u Londonu i Njemačkoj te iskustvu povratka, istaknuo je kako je upravo osjećaj istovremene pripadnosti i distance snažno oblikovao njegov autorski pogled. Prije nego što se posvetio igranom filmu, Pawlikowski je radio dokumentarne filmove za BBC, koji su mu, kako je istaknuo, omogućili otvorenost prema nepredvidivom i naučili ga da tijekom snimanja prepozna trenutke u kojima stvarnost ponudi nešto snažnije od unaprijed zamišljenog plana.

Govoreći o vlastitom vizualnom pristupu, naglasio je kako nastoji stvarati svjetove u koje publika želi uroniti. Film za njega nije samo pripovijedanje priče, nego izgradnja atmosfere koja gledatelja potpuno uvodi u iskustvo. Razgovor se dotaknuo i njegova novog filma FATHERLAND, koji je u Slano stigao neposredno nakon premijere u Cannesu i nagrade za najbolju režiju. Pawlikowski je govorio o svojem interesu za povijesne trenutke u kojima se osobne priče susreću s velikim društvenim promjenama, kao i o želji da kroz intimne odnose istražuje šire političke i kulturne okolnosti. Upravo takav pristup prisutan je i u njegovu najnovijem filmu, koji kroz odnos Thomasa Manna i njegove kćeri Erike istražuje pitanja identiteta, pripadnosti i sjećanja.

Foto: Edim Turčinović/Novagenus

Poslijepodne je bilo posvećeno Razgovorima o karijerama, kojima su zajednički prisustvovali svi sudionici programa Slano Film Days; redatelji Bruno Anković, Igor Bezinović, Stefan Đorđević, Ilir Hasanaj, Ester Ivakič, Sara Stijović i Georgi M. Unkovski te sudionici glumačkog programa Dino Bajrović, Jelena V. Đukić, Milica Gojković, Kosovare Krasniqi, Tamara Ristoska, Ana Marija Veselčić i Mina Švajger. Prvi razgovor održan je s redateljicom Lili Horvát, a moderirao ga je redatelj Ognjen Glavonić. Horvát je podijelila iskustva rada na svojim dosadašnjim filmovima te govorila o razvoju novog projekta MY NOTES ON MARS, svojeg prvog dugometražnog filma na engleskom jeziku.

Razgovor je otvorio teme stvaranja atmosfere, rada na međunarodnim koprodukcijama i razvoja autorskog filma unutar većih produkcijskih okvira. Drugi Razgovor o karijeri održan je s redateljem Michelom Francom, a moderirala ga je redateljica Maura Delpero. Franco je govorio o vlastitom autorskom pristupu, radu s glumcima i temama koje obilježavaju njegove filmove, među kojima se ističu obiteljski odnosi, društvene napetosti i moralne dileme suvremenog društva. Sudionici su s njim razgovarali o odnosu osobnog i političkog u filmu, odgovornosti autora te načinima na koje suvremeni film može potaknuti dijalog o društvenim pitanjima.

Foto: Edim Turčinović/Novagenus

Održana je i zadnja ovogodišnja večernja projekcija nagrađivanog filma PRIPREME ZA ZAJEDNIČKI ŽIVOT NA NEODREĐENO VRIJEME redateljice i scenaristice Lili Horvát. Film je premijerno prikazan na Filmskom festivalu u Veneciji 2020., nakon čega je prikazan i na festivalima u Torontu i Busanu te osvojio brojne međunarodne nagrade. Film prati Mártu, uspješnu neurokirurginju koja se nakon uspješne karijere u SAD-u vraća u Budimpeštu kako bi započela novi život s muškarcem kojeg voli. No susret koji je trebao promijeniti njezin život otvara niz pitanja o ljubavi, sjećanju i percepciji stvarnosti, kada muškarac tvrdi da se njih dvoje nikada prije nisu upoznali.

Projekciju su publici najavile redateljica Lili Horvát i glavna glumica Natasa Stork. Horvát je zahvalila organizatorima Slano Film Daysa na okupljanju filmskih autora i sudionika te istaknula koliko su joj razgovori i susreti tijekom festivala bili dragocjeni, a Natasa Stork prisjetila se svojeg prvog susreta s Lili Horvát još tijekom studija, kada je poželjela surađivati s njom, premda se ta želja ostvarila tek godinama kasnije. „A ovo je rezultat toga“, zaključila je glumica prije projekcije, pozvavši publiku da uživa u filmu.

Foto: Edim Turčinović/Novagenus

Posljednja večer zaključena je druženjem sudionika i gostiju u Masliniku, gdje su se razgovori započeti tijekom programa nastavili u opuštenijoj atmosferi. Večeru za okupljene pripremio je chef Željko Ljubas, vlasnik kultnog sarajevskog restorana Luka, prijatelj i partner Slano Film Days.

Slano Film Days održavao se od 16. do 20. lipnja 2026. Partner ovog filmskog događanja najznačajniji je filmski festival u regiji, Sarajevo Film Festival.