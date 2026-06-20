'Suludo bogati Azijci': Moderna verzija Pepeljuge koja se obračunala s rasizmom u Hollywoodu

Večeras u 22.25 sati na RTL-u gledat ćemo hit-film "Suludo bogati Azijci", romantičnu komediju koja je nadmašila granice žanra i postala pravi kulturni fenomen.

Radnja prati Rachel Chu (Constance Wu), profesoricu ekonomije iz New Yorka, koja putuje u Singapur upoznati obitelj svog dečka Nicka Younga (Henry Golding). Ono što joj Nick nije spomenuo jest da njegova obitelj pripada samoj kremi društva i da je on jedan od najpoželjnijih neženja u Aziji. Rachel se tako nađe u vrtlogu nepojmljivog luksuza, ludih zabava, ali i obiteljskih spletki i žestokog pritiska. U središtu sukoba nalazi se Nickova majka Eleanor (Michelle Yeoh), matrijarh koja Rachel ne smatra dovoljno dobrom za svog sina, postavljajući temelje za priču koja je moderna verzija Pepeljuge i napeta drama o sudaru kultura.

"Suludo bogati Azijci" bio je, među ostalim, i prvi film velikog hollywoodskog studija u posljednjih 25 godina, nakon filma "Klub sretnih žena", s glumačkom postavom koju čine gotovo isključivo Azijci. U industriji koja je godinama zanemarivala azijske likove, ovaj je film postao pokret koji je natjerao Hollywood da se suoči sa svojim rasizmom. Redatelj Jon M. Chu i autor knjige na kojoj je temeljen, Kevin Kwan odbili su izdašnu ponudu Netflixa kako bi osigurali kino distribuciju, vjerujući u važnost zajedničkog gledanja na velikom platnu. Njihova se oklada isplatila, a utjecajni pojedinci zakupljivali su čitave kinodvorane.

Komercijalni uspjeh bio je monumentalan. S budžetom od 30 milijuna dolara, film je na svjetskim kino blagajnama zaradio više od 238 milijuna, postavši romantična komedija s najvećom zaradom desetljeća. Strategija iza toga bila je briljantna. Umjesto da ciljaju na najširu publiku, producenti su se fokusirali na uski, ali strastveni segment – azijsko-američku zajednicu. Time su stvorili vojsku vjernih zagovornika koji su film promovirali s entuzijazmom koji se ne može kupiti novcem. Na premijernom vikendu, čak 38 posto publike bili su Amerikanci azijskog podrijetla, što je nadmašilo sve rekorde.

Pored toga, "Suludo bogati Azijci", smatraju i kritičari i publika, jednostavno je izvrstan film. Iako slijedi neke poznate klišeje, čini to na svjež i emotivno inteligentan način. Likovi su iznenađujuće realistični, a njihovi odnosi kompleksni. Njegov uspjeh otvorio je vrata za brojne druge projekte s azijskim glumcima, a planirani su i nastavci, što potvrđuje da je avantura tek počela.