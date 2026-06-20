Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 98
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Večeras na RTL-u

'Suludo bogati Azijci': Moderna verzija Pepeljuge koja se obračunala s rasizmom u Hollywoodu

imdb
VL
Autor
vecernji.hr
20.06.2026.
u 14:55

Na RTL-u večeras u 22.25 sati na programu je film "Suludo bogati Azijci", jedna od najuspješnijih romantičnih komedija posljednjeg desetljeća, koja je potaknula Hollywood da prestane zanemarivati svoje azijske glumce

Večeras u 22.25 sati na RTL-u gledat ćemo hit-film "Suludo bogati Azijci", romantičnu komediju koja je nadmašila granice žanra i postala pravi kulturni fenomen. 

Radnja prati Rachel Chu (Constance Wu), profesoricu ekonomije iz New Yorka, koja putuje u Singapur upoznati obitelj svog dečka Nicka Younga (Henry Golding). Ono što joj Nick nije spomenuo jest da njegova obitelj pripada samoj kremi društva i da je on jedan od najpoželjnijih neženja u Aziji. Rachel se tako nađe u vrtlogu nepojmljivog luksuza, ludih zabava, ali i obiteljskih spletki i žestokog pritiska. U središtu sukoba nalazi se Nickova majka Eleanor (Michelle Yeoh), matrijarh koja Rachel ne smatra dovoljno dobrom za svog sina, postavljajući temelje za priču koja je moderna verzija Pepeljuge i napeta drama o sudaru kultura.

"Suludo bogati Azijci" bio je, među ostalim, i prvi film velikog hollywoodskog studija u posljednjih 25 godina, nakon filma "Klub sretnih žena", s glumačkom postavom koju čine gotovo isključivo Azijci. U industriji koja je godinama zanemarivala azijske likove, ovaj je film postao pokret koji je natjerao Hollywood da se suoči sa svojim rasizmom. Redatelj Jon M. Chu i autor knjige na kojoj je temeljen, Kevin Kwan odbili su izdašnu ponudu Netflixa kako bi osigurali kino distribuciju, vjerujući u važnost zajedničkog gledanja na velikom platnu. Njihova se oklada isplatila, a utjecajni pojedinci zakupljivali su čitave kinodvorane.

Komercijalni uspjeh bio je monumentalan. S budžetom od 30 milijuna dolara, film je na svjetskim kino blagajnama zaradio više od 238 milijuna, postavši romantična komedija s najvećom zaradom desetljeća. Strategija iza toga bila je briljantna. Umjesto da ciljaju na najširu publiku, producenti su se fokusirali na uski, ali strastveni segment – azijsko-američku zajednicu. Time su stvorili vojsku vjernih zagovornika koji su film promovirali s entuzijazmom koji se ne može kupiti novcem. Na premijernom vikendu, čak 38 posto publike bili su Amerikanci azijskog podrijetla, što je nadmašilo sve rekorde.

Pored toga, "Suludo bogati Azijci", smatraju i kritičari i publika, jednostavno je izvrstan film. Iako slijedi neke poznate klišeje, čini to na svjež i emotivno inteligentan način. Likovi su iznenađujuće realistični, a njihovi odnosi kompleksni. Njegov uspjeh otvorio je vrata za brojne druge projekte s azijskim glumcima, a planirani su i nastavci, što potvrđuje da je avantura tek počela.

*uz pomoć AI-ja

Ključne riječi
romantična komedija TV film crazy rich asians

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!