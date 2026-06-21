U Muzeju fjake otkrit ćete što je zajedničko Grguru Ninskom, Maruliću, Oliveru i – vašem didu

Na prvi dan ljeta, 21. lipnja virtualni Muzej fjake otvara novi ljetni ciklus i predstavlja šest autorskih izložbi koje istražuju fjaku kao jedinstven društveni fenomen i način života. Kombinacijom fotografija, kolaža, ilustracija i audio-eseja, autori donose sadržaj koji liječi od modernog kaosa i nudi savršen digitalni hlad. Posjetitelji će moći istražiti nove izložbe, ali i ispuniti Fjaka barometar i sudjelovati u odabiru mjesta u kojem se najviše osjeća fjaka.

Među novim radovima ističe se izložba „Fjaka kroz povijest“, nastala u suradnji profesorice povijesti Ljube Barun Čolak i njezine desetogodišnje kćeri Brune Čolak, koja na duhovit način istražuje što povezuje Grgura Ninskog, Marka Marulića, Olivera Dragojevića, a možda i nečijeg dida. Nova zbirka uključuje i audio-esej „Kako je ništa postalo sve” autorice Katarine Zekić koji će posjetitelje, nakon što stave slušalice, odvesti na osjetilno putovanje u kojem tišina i dalmatinska fjaka postaju opipljivo iskustvo.

Muzej fjake donosi i fotopriču o otoku bez automobila i žurbe „Zlarin – di je vrime stalo“ Ive Roce, koja se sastoji od serije fotografija nastalih iz nostalgije za takvim načinom života. „Prizorima ljetnih popodneva ispunjenih fjakom, kupanjima među stijenama, rubljem koje se suši na suncu, starim brodicama i svakodnevnim susretima na kalama pokušala sam zabilježiti atmosferu otoka koji se nije potpuno prepustio tempu modernog svijeta“, istaknula je autorica Iva Roca koja djeluje na području fotografije, videografije i grafičkog dizajna.

Za sve koji žele uroniti u trenutke čiste fjake, tu je i vizualni dnevnik „[THE]ALMACIJA“ Branka Šare, inače predsjednika Hrvatskog kinološkog saveza i suca, koji donosi elemente njegova djetinjstva, ali i simbole jednog podneblja, poput maslinika ili broda koji nikamo ne žuri.

Krovna izložba ovogodišnjeg ciklusa je serija ilustracija „Sritna lita“ Maje Maljković Zelalije inspirirana starim fotografijama i mediteranskom estetikom, među kojima se ističe ilustracija Fjaka.032, koja prikazuje kako moderni par doživljava fjaku na novom trogirskom mostu preko Foše. Zbirka odiše nostalgijom, ali i duhovitošću pa tako ilustracija „Na 90“ prikazuje i prizor dalmatinskog „videonadzora“ babe koja sve drži pod kontrolom sa svog prozora uz neizostavno - oprane mudante na tiramolu.

Fotopriča o otoku bez automobila i žurbe „Zlarin – di je vrime stalo“ Ive Roca Foto: Iva Roca

Ciklus zaključuje rad „Hommage fjaki“ autorice Lee Bulaje inspiriran promišljanjima umjetnika Mladena Stilinovića o ideji rada, hiperprodukciji i očekivanjima društva. Time ležaljka i tišina postaju sredstva otpora hiperprodukciji i stalnom društvenom pritisku, a fjaka prostor umjetničkog djelovanja.

„Virtualni Muzej fjake i ovo vas ljeto poziva da usporite bez krivnje, uživate u sadašnjem trenutku i prigrlite fjaku. Sunce je upeklo, a naš odgovor na ljetnu strku je jednostavan: kliknite, posjetite, usporite. Novi ciklus izložbi nudi sadržaj koji će vas usporiti bolje od ijedne ljuljuškave barke na horizontu“, poručuje Lana Rogošić Blagojević, osnivačica Muzeja fjake.

Muzej fjake prvi je muzej na svijetu posvećen proučavanju fjake kao društvenog i kulturnog fenomena. Djeluje u okviru neprofitne udruge koja upravlja i Institutom za kulturološko i znanstveno proučavanje fjake, a sadrži i Magazin sporog življenja, digitalni prostor u kojem posjetitelji uz morske slike, naraciju i ambijentalne scene mogu doslovno utonuti u fjaku. Time fjaka nadilazi svoju postojbinu i klimu južnog hrvatskog podneblja te uz pomoć umjetnosti promiče univerzalnu kulturu opuštenosti i jednostavnog životnog stila.