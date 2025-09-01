Zašto je ovoj zemlji kultura u fokusu samo kad su podjele na za i protiv? Zato što je to kulturna i nacionalna politika!

Zadnji put kada sam intervjuirala "najomraženijeg" redatelja koji je Hrvatskom hodao od stoljeća sedmog, izvukla sam ga iz Kerempuha, da u pauzi između jutarnje i poslijepodnevne probe udahne malo zraka. I dok smo hodali od Kerempuha do kina Europa, a i tada je bio aktualan neki od brojnih napada na njega, a nije prošlo ni mnogo vremena od kako je provaljeno u stan njegove djevojke, glumice Linde Begonje, pitala sam ga: "Bojite li se hodati Zagrebom?" Odgovorio mi je protupitanjem: "Bojite li se vi hodati Zagrebom uz mene?" Nismo se bojali. Ni Oliver Frljić ni ja. Ja se ne bojim ni danas! Sasvim sigurno ni on, koji se u nadolazećoj kazališnoj sezoni novom režijom vraća u ZKM.
SJEĆATE LI SE NJE?
Našu zgodnu bivšu TV voditeljicu ne viđamo često, ali fotografi su je nedavno snimili s partnerom nakon dugo vremena
mogu izazvati probleme
Započinjete li pogrešno dan? Ove tri namirnice nikako ne biste trebali jesti na prazan želudac
velika promjena
Iva Šulentić nekad i sada: Evo kako se glumica i voditeljica stilski mijenjala tijekom godina
apsolutni favoriti