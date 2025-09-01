Naši Portali
Apsurd teatra

Zašto je ovoj zemlji kultura u fokusu samo kad su podjele na za i protiv? Zato što je to kulturna i nacionalna politika!

Sandra Simunovic/PIXSELL
Autor
Bojana Radović
01.09.2025.
u 17:19

"Ponosna sam na to što sam bila dio žirija koji je predstavi 'Mrzim istinu' dao Nagradu hrvatskog glumišta za najbolju predstavu u cjelini" piše Večernjakova kazališna kritičarka Bojana Radović

Zadnji put kada sam intervjuirala "najomraženijeg" redatelja koji je Hrvatskom hodao od stoljeća sedmog, izvukla sam ga iz Kerempuha, da u pauzi između jutarnje i poslijepodnevne probe udahne malo zraka. I dok smo hodali od Kerempuha do kina Europa, a i tada je bio aktualan neki od brojnih napada na njega, a nije prošlo ni mnogo vremena od kako je provaljeno u stan njegove djevojke, glumice Linde Begonje, pitala sam ga: "Bojite li se hodati Zagrebom?" Odgovorio mi je protupitanjem: "Bojite li se vi hodati Zagrebom uz mene?" Nismo se bojali. Ni Oliver Frljić ni ja. Ja se ne bojim ni danas! Sasvim sigurno ni on, koji se u nadolazećoj kazališnoj sezoni novom režijom vraća u ZKM.

Oliver Frljić

