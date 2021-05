William DuVall iduće godine u Tvornici kulture

William DuVall stiže u Zagreb 11. svibnja 2022. u sklopu turneje na kojoj promovira svoj prvi solo album "One Alone". Koncert će se održati u malom pogonu Tvornice kulture kao intimna, akustična večer. Iz tog razloga u prodaju će biti pušteno tek 220 ulaznice po cijeni od 100 kuna.

Kritičari hvale DuVallov solo prvijenac kao fantastičan materijal u kojem se pokazao kao mnogo više od frontmana grunge grupe Alice In Chains, s kojom ima objavljena tri albuma. Aktivan je i u bendovima Comes With The Fall i Giraffe Tongue Orchestra.

Nakon što je koncert bio odgođen, već kupljene ulaznice vrijede za najavljeni novi datum koncerta, a onima kojima datum ne odgovara povrat novca mogu ostvariti do 1. srpnja na prodajnom mjestu gdje je karta kupljena. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13), Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a) te sva prodajna mjesta Eventima i na Eventimovom web shopu.