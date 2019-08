Vukovarac sklada glazbu za filmove

Kada je prije nešto više od deset godina Vukovarac Goran Dragaš (29) završavao Tehničku školu “Nikola Tesla” uz Vukovaru, gdje je stekao diplomu tehničara za računarstvo, nije ni sanjao da će već za nekoliko godina tijesno surađivati s Hollywoodom i raditi na nekim od najvećih svjetskih filmskih hitova. A upravo njegova životna priča svima dokazuje da je u današnjem globalnom svijetu ne samo moguća, nego i posve uobičajena uspješna suradnja mladića iz malog Vukovara i svjetskog centra filmske industrije u kojem se tijekom jedne godine okrenu milijarde dolara.

Iz Vukovara za cijeli svijet

Dragaš je jedan od vodećih svjetskih glazbenika koji već 5-6 godina sklada glazbu za filmske trailere (najave) hollywoodskih filmova.

– Mislim da je tako jednostavno moralo biti. Nisam se školovao za taj posao, niti sam, da budem iskren, znao o čemu se radi. Sve je počelo od moje ljubavi prema glazbi, ali i uz naporan višegodišnji rad. Surađivao sam s poslodavcima za koje vjerujem da Hrvatsku, a kamoli Vukovar, ne mogu pronaći na karti. Međutim, uspio sam i time mnogima pokazao da u poslu u Hollywoodu nije važno tko si, što si, koga poznaješ..., nego možeš li napraviti to kako oni žele, koliko je to kvalitetno i poštuješ li rokove, objašnjava Dragaš koji i dalje živi i radi u Vukovaru.

A on se nakon srednje škole zaposlio u jednoj tekstilnoj tvrtki u Vukovaru gdje je, kaže, bilo puno posla, a plaće su bile male. Počeo se pitati je li to život kakav želi te je ubrzo dao otkaz i počeo raditi kao web-programer. Međutim, ni u tome poslu nije vidio svoju budućnost. Kako je ljubitelj glazbe i svira nekoliko instrumenata, počeo je snimati poznatu filmsku glazbu, a zatim i skladati svoje pjesme. Pri tome nije niti pomišljao da će skladati glazbu za filmove, jer bio je uvjeren da je za taj posao potrebna diploma poznatih svjetskih konzervatorija. Jednostavno, našao je hobi koji je obožavao i kojim se bavio i desetak sati dnevno. Danas, us osmijeh, priznaje da je postao ovisnik o tom hobiju, ali i da se na kraju trud isplatilo. Postavio je neke svoje radove na YouTube gdje su bili prilično zapaženi, a tada je uslijedio poziv prijatelja koji mu je rekao kako postoji trailer glazba. Bila je to prekretnica u njegovom životu.

– Kada sam se upoznao s tom vrstom glazbe, odmah mi je bilo jasno da je to ono što želim raditi u životu. Međutim, nisam imao iskustva, ali uporno sam nastavio raditi. Poslije nekog vremena počele su stizati prve narudžbe, a sve ostalo je povijest, kaže Dragaš.

Foto: Andrew Milligan/Press Association/PIXSELL

A ta povijest više je nego bogata. Dragaš je do sada snimio više od 100 trailera za hollywoodske filmove i slovi kao jedan od najuspješnijih i najkvalitetnijih skladatelja te vrste glazbe u svijetu. Koliko je uspješan, govori i podatak da je tri puta dobivao nagradu Golden Trailer. No ljubitelji filma o njemu ne znaju puno, ili ne znaju ništa, jer u trailerima nigdje ne piše tko je skladao glazbu. Tako zapravo Hrvati u kinima, dok se redaju najave nadolazećih naslova, i ne slute da slušaju glazbu koja je za najave tih hollywoodskih hitova nastala - u Vukovaru. Koliko je Dragaš zapravo uspješan, dokazuje i letimičan pogled na popis hitova za čije je najave on skladao glazbu, a na tom su popisu i: „Spider-Man: Homecoming“, Pirati s Kariba 5.“, „Valerian“, „Dr. Strange“, „Alien: Covenant“, „Pacific Rim 2“, „Blair Witch“, „Star Wars: Rogue One“, „Punisher“, „Fate of the Furious“, „Mumija“ (2017.), „Jurski svijet 2“. A na najbolji način zagazio je i u televizijski svijet, jer njegova je glazba u traileru „Igre prijestolja”.

– Ljudi malo znaju o tom dijelu filmskog posla, ali glazba za trailere mora biti kvalitetnija od one u filmovima. Ona u trajanju od samo 90 do 150 sekundi mora probuditi emociju i navesti ljude da pogledaju baš taj film. Svaki ton se mora čuti kristalno jasno i gledateljima na neki način približiti film, priča te otkriva kako zapravo radi:

– U 99 posto slučajeva ne znam za koji film skladam i o čemu se u njemu radi. Od naručitelja dobijem upute kakvu glazbu žele i u kojem dijelu trailera. Ovako to zvuči komplicirano, ali s vremenom čovjek zna pročitati “recept” naručitelja, pojašnjava Dragaš.

Kaže da je to posao za koji ne postoji škola. Potreban je veliki talent i uporan rad, ali i kvalitetno računalo te niz raznih softvera na kojima se radi. Tehnologija je toliko napredovala da se gotovo svaki zvuk može stvoriti na računalu, a u svijetu rade brojne tvrtke koje se bave snimanjem najrazličitijih zvukova koji se mogu koristiti u toj glazbi. Dragaš kaže da se danas već snimaju i „traileri trailera“, a rade se i razni spotovi, reklame… Pojavile su se i tvrtke koje pokrivaju samo određenu populaciju, te to postaje industrija koja iz dana u dan okuplja sve veći broj tvrtki iz cijeloga svijeta. Dragaš u Vukovaru ima i svoj studio gdje nastaje sva ta glazba. Kroz godine rada surađivao je na raznim projektima pa i na snimanju albuma Praške filharmonije. Dodaje i da u rokovima koje dobije za neki trailer nema pravila.

Foto: HBO

Motivacijski govori o uspjehu

– Najdulji rok bio je tjedan dana, ali radio sam i kada su tražili da sve bude gotovo za 24 sata. To je najveća mana ovoga posla. Ponekad ima posla preko glave, a ponekad je “rupa”. U tom periodu učim, vježbam... Ali kada posla ima, onda nema vikenda, blagdana, ljetovanja ili bilo čega drugoga. Glazba se mora isporučiti u roku ili slijede penali. Naručitelji mrze kašnjenje, a jasno je da prekoračenje rokova vodi tome da te počnu smatrati neprofesionalnim i neozbiljnim, ističe Dragaš, koji u posljednje vrijeme povremeno na fakultetima i u školama drži motivacijske govore kako bi srednjoškolcima i studentima prenio svoja iskustva i pokazao iz prve ruke da se može uspjeti.

On planira ostati u ovom poslu, ove je godine osnovao tvrtku „Infrasound“ koja ima sjedište u Vukovaru. Tvrtka trenutačno okuplja 35 glazbenika iz cijeloga svijeta koji, kao i Dragaš, skladaju glazbu za trailere hollywoodskih filmova. Među njima su tri skladatelja iz Hrvatske, dvojica iz Osijeka i jedan iz Zagreba.

– Nekada sam radio preko posrednika, a sada direktno dogovaram poslove s naručiteljima iz Hollywooda. Uz to i na ovaj način želim pomoći mladim skladateljima. Vidim kod njih onaj isti žar u očima i želju za uspjehom kakve sam i ja imao. Ako sam ja sve morao sam, sada sam stvorio način da pomognem drugima, ističe Dragaš i dodaje da bi mladim glazbenicima preporučio da se okušaju u ovoj vrsti glazbe.

Kaže da će im se prije ili kasnije u životu otvoriti prilika za uspjeh, ali moraju biti spremni iskoristiti tu priliku. Moraju vladati materijom, biti kreativni, a to znači sate i sate vježbe.

– Mislim da sam ja u svom uspjehu imao i sreće, ali s druge strane tu sam sreću i zaslužio. Znate li čime? Barem 10.000 sati proveo sam u sobi i učio. Kada se prilika otvorila, bio sam spreman. Tako trebaju razmišljati i drugi jer postoji mnogo mogućnosti. Svijet danas doista jest globalno selo u kojem je sve moguće, a tehnologija sve to omogućava. I zato uvijek treba dati svoj maksimum i prema tome ne treba slušati ljude koji vas sputavaju. Čak i ako ne uspijete, nećete se za 20-30 godina lupati po glavi i reći: da sam barem pokušao kada je bilo prilike. Treba znati da je sada vrijeme za sve, zaključio je Dragaš.