FOTO Ana Rucner spojila violončelo i robota: Spektakularan doček ljeta u Medulinu uz zvukove meditacije
Poznata violončelistica Ana Rucner i ove je godine, šesnaesti put zaredom, pozdravila dolazak ljeta na Svjetski dan glazbe, 21. lipnja. Nakon tradicionalnog jutarnjeg nastupa na Srđu, večernja čarolija preselila se u arheološki park Vižula u Medulinu, gdje je publici predstavila novi, inovativni koncept
Time je umjetnica ponovno simbolički povezala dva dragulja hrvatskog turizma, Dubrovnik i Istru, u jedinstvenu glazbenu razglednicu koja slavi prirodu i umjetnost. Atmosfera ispunjenih tribina i spontane ovacije potvrdile su da su ovi koncerti za mnoge postali nezaobilazan dio proslave dolaska najtoplijeg godišnjeg doba, ritual koji se s nestrpljenjem iščekuje svake godine
Glavna novost ovogodišnjeg izdanja bio je inovativni glazbeni projekt nazvan "Koncertna meditacija 432 Hz", koji je činio prvi dio nastupa. Riječ je o konceptu koji kombinira glazbu, meditaciju i frekvenciju od 432 herca, za koju se vjeruje da potiče opuštanje, unutarnju ravnotežu i sklad s prirodom
Publika je pozvana da se prepusti zvuku i odvoji od svakodnevnog stresa, a kako bi doživljaj bio potpun, posjetiteljima u Medulinu podijeljene su i posebno dizajnirane maske za oči. Na taj je način fokus prebačen isključivo na osjetilo sluha, omogućivši dublje i intimnije glazbeno iskustvo. Sama Rucner istaknula je kako klasična glazba na ovaj način pronalazi put do šire publike i dokazuje da je "hit koji nikada neće izići iz mode"
U uvodu je Martina zasvirala na velikoj roženici, tradicionalnom istarskom instrumentu, čime je poslana poruka poštovanja prema mjestu u kojem nastupaju. Ipak, najveće iznenađenje večeri bio je dolazak robotice Tonke, koja je svojim futurističkim izgledom i interakcijom s glazbenicama na trenutak pretvorila Vižulu u scenu iz znanstveno-fantastičnog filma, pokazavši kako se suvremena tehnologija može organski uklopiti u klasičnu glazbu i ljudsku emociju