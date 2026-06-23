Garden Sensation White Party okupio ljubitelje vrhunske gastronomije i profinjene zabave

Ove godine, novoosmišljenim konceptom, pod nazivom Garden Sensation, proželi su glazbu, umjetnost, dizajn, gastronomiju, prirodu i stvorili atmosferu koja nadilazi uobičajene ljetne zabave.

Samim uređenjem interijera i mnoštvom pomno osmišljenih dekoracija s potpisom vrsnog Borisa Ružića prostor je odisao vrlo sofisticiranom i elegantnom atmosferom.

Foto: Manuel Paljuh i Dejan Majkić

Vrlo bogat bio je i glazbeni program eventa na kojem su sudjelovali poznati violončelist Jodok, a svjetske evergreene, u svom maestralnom nastupu, izveli su članovi vokalnog tria Ad libitum voices. Umjetničku notu dao je i atraktivan dance show program skupine M Arts, a iznenađenje večeri bio je Jole koji je svojim nastupom oduševio goste partyja.

Gosti su uživali i u signature koktelima najnagrađivanije hrvatske destilerije Aura koji su se savršeno stopili sa senzualnom energijom ljetne večeri. Aura je dodatno zagrijala atmosferu spektakulranim fire & cocktail showom.

Foto: Manuel Paljuh i Dejan Majkić

Posebnost ovogodišnjeg white partyja bio je i Evoluta showcooking program u kojem su sudjelovali renomirani šefovi iz regije poput Antonia Brajkovića, Irence Erminio Rovanšek, Gianpaula Sardota i Bojana Stanimirovića.

Gastronomski dio cijele priče na najljepši su mogući način zaokružili i proizvođači vrhunskih eno i gastro delicija koji su tijekom cijele večeri, u sip & savor maniru, gostima omogućili istraživanje različitih okusa i premium proizvoda, njih preko 40 raspoređenih u tematske kutke. Tako su u Drinks corneru svoja vrhunska vina nudili nagrađivani vinari poput Coronice, Cuja, Damjanić vina, vina Deklić, Franca Armana, vina Franković, Giulia Ferenca, obitelji Ipša, vina Minuty, pjenušca Misal, Miva vina, Pilata, Polettija, Roxanicha, Tomaza, Valente te vina Vicinim. Svoje su proizvode predstavljali i craft pivovara San Servolo, energetska pića Red Bull, Belvedere te Pernod Ricard. U Food corneru naglasak je bio na proizvođačima gastro specijaliteta poput Bacala della mamma, pršuta i suhomesnatih proizvoda Jelenića i Pisiniuma, Latus sireva, proizvoda od tarufa obitelji Karlić i Zigante, tjestenina Klare Marić, slastica i sladoleda Concettino, Delicia, Gelatoso, Ošo i Vilma, maslinovih ulja Chiavalon i Uje te kave Automatic servisa. U Fashion corneru predstavljeni su dizajnerski komadi s potpisom Paraima by Angelica Shitoff kao i Barberry hair styling supplies.

Foto: Manuel Paljuh i Dejan Majkić

Neke se večeri pamte po glazbi, neke po ljudima, a neke po osjećaju koji ostane dugo nakon što se svjetla ugase. Garden Sensation donio je upravo takav trenutak – večer ispunjenu ljepotom, inspiracijom, autentičnim doživljajima i bezbrižnim duhom ljeta kakav se rijetko doživi te još jednom potvrdio status jednog od najiščekivanijih ljetnih okupljanja u Istri.