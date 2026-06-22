Omiljeni ogar se vraća! Stigao trailer za novi film, obožavatelji zgroženi: 'Vratite nam starog Shreka'

Nakon više od desetljeća i pol od posljednjeg filma "Shrek Forever After", Universal Pictures objavio je prvi trailer za dugoočekivani peti nastavak, najavljujući povratak na velika platna u ljeto 2027. godine.

Ponovni susret s Mikeom Myersom, Eddiejem Murphyjem i Cameron Diaz u njihovim kultnim ulogama Shreka, Magarca i Fione trebao je ujediniti staru i novu publiku, no umjesto toga, minuta i pol novog materijala bila je dovoljna da internet eksplodira, ali ne od oduševljenja, već od vala kritika usmjerenih na jedan, naizgled neoprostiv, grijeh - novi stil animacije. Šarmantno gruba i prepoznatljiva estetika koja je prve filmove učinila kulturnim fenomenom zamijenjena je modernim, blještavim i, prema mnogima, generičkim vizualnim identitetom koji je opasno podsjetio na studije koje je "Shrek" nekoć tako uspješno ismijavao.

Kratki isječak otkriva da se radnja nastavlja godinama nakon prethodnih avantura. Shrek, Fiona, Magare i njihova sada već odrasla djeca kreću u novu avanturu. Kako to obično biva u njihovom svijetu, putovanje ne ide prema planu pa obitelj završava iza rešetaka. Uz povratak originalne postave, franšizi se pridružuju i nova velika imena, pa će tako Zendaya posuditi glas Shrekovoj i Fioninoj kćeri, dok će njihove sinove, Fergusa i Farklea, utjeloviti Skyler Gisondo i Marcello Hernandez. Iako je premisa o obiteljskom putovanju koje pođe po zlu dovoljno intrigantna, upravo je vizualni prikaz tih likova postao glavna tema rasprave. Obožavatelji su odmah primijetili drastičnu promjenu: svaka pora na Shrekovom licu, svaka vlas na Magarčevom krznu i svaki nabor na odjeći sada su vidljivi s hiperrealističnom preciznošću. Tehnološki napredak je očit, no publika tvrdi da je u tom procesu izgubljena duša originala.

Problem, kako ističu kritičari na društvenim mrežama, nije u kvaliteti animacije, već u njezinu karakteru. Originalni "Shrek" iz 2001. bio je revolucionaran ne samo zbog svog humora, već i zbog vizualnog stila koji je namjerno odstupao od uglađenih Disneyjevih klasika. Bio je pomalo "prljav", grub i realističan na način na koji crtići dotad nisu bili, što je savršeno odgovaralo satiričnoj prirodi filma, dok novi izgled, kako mnogi tvrde , djeluje "umjetno", "previše ispolirano" i "sterilno". "Vratite nam starog Shreka, a ne ovo!", jedan je od najčešćih komentara na društvenim mrežama, no neki su bili još oštriji, povlačeći izravne paralele sa studijem koji je Shrek nekoć parodirao. "Ovo izgleda kao da ga je radio Disney. Shrek je bio antiteza tome, a sada je postao upravo ono protiv čega se borio", napisao je jedan korisnik na Instagramu.

Ovo nije prvi put da se DreamWorks suočava s ovakvim reakcijama. Već su rani promotivni materijali objavljeni prošle godine izazvali slične prigovore, no studio je očito odlučio nastaviti u istom smjeru, a sada, nakon službenog trailera, obožavatelji postaju sve glasniji i zazivaju scenarij koji se već jednom dogodio u filmskoj industriji. Mnogi se prisjećaju slučaja filma "Sonic the Hedgehog" iz 2019. godine, čiji je prvi trailer predstavio uznemirujuće realističan dizajn glavnog lika, što je izazvalo masovno negodovanje publike. Suočen s gotovo jednoglasnom osudom, studio Paramount donio je tada nezapamćenu odluku: odgodili su premijeru filma i u potpunosti redizajnirali Sonica kako bi više sličio svojoj verziji iz videoigara, a upravo se tom presedanu sada nadaju i obožavatelji Shreka. "Napravite ono što su napravili sa Sonicom", kažu obožavatelji.

Unatoč sve glasnijim kritikama, DreamWorks za sada ne pokazuje znakove da planira mijenjati smjer. Tehnologija animacije drastično je napredovala od ranih 2000-ih, a studiji teže tome da njihovi novi proizvodi budu vizualno usklađeni s modernim standardima, što se može vidjeti i u nedavnim uspješnicama kao što je "Mačak u čizmama: Posljednja želja".

Franšiza "Shrek", međutim, teška je preko četiri milijarde dolara i nosi poseban kulturni teret - ona nije samo serijal filmova, već simbol jedne ere i generacijski podsjetnik na vrijeme kada je animirani film mogao biti istovremeno pametan, smiješan i subverzivan. Ostaje za vidjeti hoće li se publika do ljeta 2027. naviknuti na novi izgled omiljenih junaka ili će negodovanje biti toliko snažno da studio preispita što "Shrek" uistinu jest.