'Publika ne mora biti stalni posjetitelj koncertnih dvorana da bi doživjela vrhunsku umjetnost'

Ovogodišnji Zagreb Classic, koji počinje večeras, a završava 3. srpnja, ponovno na Trg kralja Tomislava dovodi vodeća imena domaće i međunarodne glazbene scene. Među njima je i Ruskinja Polina Osetinskaya, jedna je od najzanimljivijih i najcjenjenijih pijanistica današnjice, koja će na festivalu nastupiti 1. srpnja, a na Zagreb Classic dovodi je umjetnička agencija Arabela Arts, čiji je direktor međunarodnih odnosa hrvatski glazbeni menadžer s newyorškom adresom Samir Nikočević.

Direktorica Turističke zajednice grada Zagreba Martina Bienenfeld istaknula je kako je Zagreb Classic u posljednjih nekoliko godina postao jedan od najomiljenijih ljetnih festivala na otvorenome.



– Zagreb Classic tijekom godina izrastao je u prepoznatljiv kulturni brend grada koji vrhunsku glazbenu umjetnost približava najširoj publici te dodatno obogaćuje turističku i kulturnu ponudu Zagreba. Posebno se veselimo suradnji s međunarodnim partnerima poput Arabela Artsa, koja nam omogućuje dovođenje umjetnika svjetskog ugleda. Istodobno, američko tržište jedno je od naših strateški važnih emitivnih tržišta, a ovakve suradnje dodatno doprinose međunarodnoj vidljivosti Zagreba kao atraktivne kulturne i turističke destinacije – rekla je Bienenfeld.

Uoči večerašnjeg otvorenja razgovarali smo sa Samirom Nikočevićem, koji nam je otkrio nešto više o suradnji Arabella Artsa i Zagreb Classica, Polini Osetinskayi, radu s nekim od najvažnijih svjetskih glazbenika te iskustvu života i profesionalnog razvoja u New Yorku.

Direktor ste međunarodnih odnosa američke agencije za menadžment Arabella Arts, koja ove godine premijerno surađuje sa Zagreb Classicom. Kako je došlo do ove suradnje?



Suradnja je nastala vrlo prirodno. Već godinama radim na povezivanju vrhunskih međunarodnih umjetnika s publikom diljem svijeta i Zagreb mi je uvijek bio posebno važan. Kada se otvorila mogućnost suradnje sa Zagreb Classicom, prepoznali smo zajedničku želju – dovesti vrhunske umjetnike pred zagrebačku publiku i dodatno obogatiti program festivala, a od prvog razgovora s Turističkom zajednicom grada Zagreba bilo je jasno da dijelimo istu viziju. Rezultat je koncert na koji smo iznimno ponosni.

U Hrvatsku dovodite rusku pijanisticu Polinu Osetinskayu. Zašto ste baš nju ove godine odlučili dovesti na Zagreb Classic?



Polinu pratim već dugi niz godina i imao sam priliku upoznati njezin rad za različitih međunarodnih projekata i nastupa. Ono što me kod nje posebno impresionira jest spoj vrhunske tehnike i iznimne umjetničke iskrenosti. Uz internacionalnu solističku karijeru, ona ima dugogodišnju umjetničku suradnju s Maksimom Vengerovom, jednim od najvećih violinista današnjice. Smatrao sam da bi zagrebačka publika upravo takvu umjetnicu trebala imati priliku čuti uživo.

Što možemo očekivati od njezina nastupa?



Polina Osetinskaya jedna je od najzanimljivijih i najcjenjenijih pijanistica današnjice. Publika može očekivati iznimnu muzikalnost, tehničku virtuoznost i vrlo osoban pristup glazbi. Uz Pratnju Zagrebačke filharmonije i pod vodstvom dirigenta Nimroda Davida Pfeffera izvest će Drugi koncert za klavir i orkestar Sergeja Rahmanjinova, jedno od najomiljenijih djela klavirskog repertoara. To je glazba puna emocija, energije i ljepote, a Polina je umjetnica koja toj glazbi daje posebnu dubinu. Vjerujem da će njezin nastup biti jedan od vrhunaca ovogodišnjeg Zagreb Classica.

Zašto je Zagreb Classic važan festival domaće glazbene scene?



Zagreb Classic ima jednu iznimno važnu vrijednost – klasičnu glazbu približava svima, publika ne mora kupovati ulaznice niti biti redoviti posjetitelj koncertnih dvorana da bi doživjela vrhunsku umjetnost. Festival tako stvara jedinstvenu atmosferu u srcu grada i pokazuje da klasična glazba može biti otvorena, dostupna, privlačna širokoj publici i upravo zato smatram da Zagreb Classic ima posebno mjesto ne samo na hrvatskoj, nego i na regionalnoj kulturnoj sceni.

FOTO Pogledajte atmosferu na otvorenju prošlogodišnjeg Zagreb Classica

Surađujete s brojnim glazbenicima, orkestrima i voditeljima u SAD-u i Europi. Imate li u planu u skorije vrijeme u Hrvatsku dovesti još neke svjetske zvijezde?



Tijekom godina imao sam priliku surađivati s brojnim uglednim umjetnicima, dirigentima i orkestrima u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama. Među njima su Maxim Vengerov, Polina Osetinskaya, Nimrod David Pfeffer, Olga Kern, Khatia Buniatishvili, Leonard Slatkin te brojni drugi međunarodno priznati glazbenici. Naravno da uvijek razmišljamo o novim projektima i mogućim gostovanjima u Hrvatskoj, no još je prerano govoriti o konkretnim imenima. Ipak, mogu reći da radimo na nekoliko vrlo zanimljivih ideja koje bi mogle razveseliti hrvatsku publiku u godinama koje dolaze.

Diplomirali ste na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a 2000. godine zbog nastavka obrazovanja preselili ste se u SAD. Koliko se studiji u Americi razlikuju od naših?



Studij u Americi za mene je bio iznimno važno životno i profesionalno iskustvo. Hrvatska glazbena naobrazba daje vrlo čvrste temelje, a američki sustav dodatno naglašava individualnost, samostalnost i praktični rad. Rekao bih da su oba sustava vrijedna, ali na različite načine.

Koliko je u Americi teško pronaći svoje mjesto pod suncem, posebice u svijetu klasične glazbe?



Konkurencija je velika i ništa ne dolazi preko noći, potrebni su strpljenje, predanost i mnogo rada. Kada sam došao u Ameriku, nisam imao unaprijed zacrtan put, ali sam nastojao iskoristiti svaku priliku za učenje i profesionalni razvoj. Tijekom godina gradio sam kontakte, upoznavao umjetnike i razvijao projekte, a upravo su me ta iskustva dovela do pozicije koju danas imam u Arabella Artsu. Mislim da je najvažnije ostati otvoren prema novim mogućnostima i nikada ne prestati učiti.

Živite li i dalje u New Yorku?



Da, i dalje živim u New Yorku, gradu koji pruža nevjerojatnu energiju i mogućnosti. Ipak, Hrvatska je mjesto kojem se uvijek rado vraćam, ovdje su moji korijeni, prijatelji i brojne uspomene. Nastojim dolaziti nekoliko puta godišnje kada mi obveze to dopuštaju, a svaki dolazak u Zagreb za mene ima posebnu emocionalnu vrijednost. Osobito se veselim kada mogu sudjelovati u projektima koji moj profesionalni život povezuju s hrvatskom kulturnom scenom.