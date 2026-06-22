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jedna od najuspješnijih Marvelovih franšiza

Objavljen trailer za novog Spider-mana: Evo kada film dolazi u hrvatska kina

Spider-man: Novo doba
Foto: Promo
1/5
VL
Autor
vecernji.hr
22.06.2026.
u 14:03

Tom Holland ponovno se vraća u ulozi omiljenog superheroja, a novi nastavak donosi prepoznatljivu kombinaciju akcije, emocija i vizualno impresivnih scena po kojima je Spider-Man franšiza postala globalni fenomen

Novi trailer za "Spider-Man: Novo doba" službeno je objavljen, a fanovi su napokon dobili prvi veliki uvid na novo poglavlje jedne od najuspješnijih Marvelovih franšiza.

Nakon događaja iz filma "Spider-Man: Put bez povratka", Peter Parker pokušava nastaviti život daleko od očiju javnosti, no nove prijetnje i neočekivani saveznici ponovno će ga gurnuti u središte opasne borbe koja bi mogla zauvijek promijeniti njegov svijet. Tom Holland ponovno se vraća u ulozi omiljenog superheroja, a novi nastavak donosi prepoznatljivu kombinaciju akcije, emocija i vizualno impresivnih scena po kojima je Spider-Man franšiza postala globalni fenomen.

Uz objavu trailera, krenula je i globalna Spider-Man turneja koja je započela u Madridu, a nastavljena velikim događanjem u Amsterdamu. 

Veliku pažnju izazvale su i prve reakcije fanova na društvenim mrežama, a hype oko filma dodatno je porastao nakon što je influencer Marko Vuletić podijelio dojmove sa globalnog fan-eventa u Amsterdamu.

"Spider-Man: Novo doba" u hrvatska kina pretpremijerno u distribuciji tvrtke Jučer stiže 29. srpnja, dok su ulaznice već puštene u prodaju na službenim stranicama kina.

Ključne riječi
kultura Marko Vuletić Amsterdam kino premijera trailer film spiderman

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