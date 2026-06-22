Objavljen trailer za novog Spider-mana: Evo kada film dolazi u hrvatska kina

Novi trailer za "Spider-Man: Novo doba" službeno je objavljen, a fanovi su napokon dobili prvi veliki uvid na novo poglavlje jedne od najuspješnijih Marvelovih franšiza.

Nakon događaja iz filma "Spider-Man: Put bez povratka", Peter Parker pokušava nastaviti život daleko od očiju javnosti, no nove prijetnje i neočekivani saveznici ponovno će ga gurnuti u središte opasne borbe koja bi mogla zauvijek promijeniti njegov svijet. Tom Holland ponovno se vraća u ulozi omiljenog superheroja, a novi nastavak donosi prepoznatljivu kombinaciju akcije, emocija i vizualno impresivnih scena po kojima je Spider-Man franšiza postala globalni fenomen.

Uz objavu trailera, krenula je i globalna Spider-Man turneja koja je započela u Madridu, a nastavljena velikim događanjem u Amsterdamu.

Veliku pažnju izazvale su i prve reakcije fanova na društvenim mrežama, a hype oko filma dodatno je porastao nakon što je influencer Marko Vuletić podijelio dojmove sa globalnog fan-eventa u Amsterdamu.

"Spider-Man: Novo doba" u hrvatska kina pretpremijerno u distribuciji tvrtke Jučer stiže 29. srpnja, dok su ulaznice već puštene u prodaju na službenim stranicama kina.