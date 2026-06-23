Jack White posjetio popularni zagrebački kafić i fotografirao se sa svojim kipom

U ponedjeljak, 22. lipnja, neposredno nakon kišice koja je barem malo ohladila zagrebački asfalt, otvoren je dvadeseti po redu INmusic festival. Glavna zvijezda jučerašnje, prve festivalske večeri bio je američki rock-glazbenik Jack White, koji je oduševio publiku na Jarunu, no prije koncerta White je posjetio The Beertiju, gdje se fotografirao sa svojim kipom.

Američki glazbenik fotografije sa svojim kipom nakon konecrta podijelio je sa svojim obožavateljima na Facebooku, a ispod objave i dalje se nižu komentari oduševljene publike koja je prisustvovala njegovoj spektakularnoj izvedbi na otvorenju najvećeg open air festivala u Hrvatskoj.

Kip Jacka Whitea, koji je smješten u dvorištu The Beertije u Hatzovoj ulici, 2014. godine izradila je kiparica i dizajnerica Alana Kajfež.

Jack White osnivač je kultnog benda The White Stripes te je svirao u bendovima The Raconteurs i The Dead Weather. On je, također, višestruki dobitnik nagrade Grammy te je već desetljećima poznat kao jedan od najkreativnijih i najutjecajnijih glazbenika na svjetskoj rock sceni ili, kako je to rekao Večernjakov glazbeni kritičar Hrvoje Horvat, on je "najvoljeniji vunderkind svoje generacije".