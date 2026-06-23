Nakon 250 godina tišine: Izvedena nikad čuta Mozartova glazba pronađena u zaboravljenoj bilježnici

Vrhunac ovog nevjerojatnog otkrića dogodio se 21. lipnja u Parizu, kada su djela iz zaboravljenog rukopisa prvi put javno izvedena gotovo dva i pol stoljeća nakon što ih je Mozart skladao. U povijesnom prostoru Nacionalne knjižnice Francuske (BnF), gdje je rukopis i pronađen, glazbenici Filharmonijskog orkestra Radio Francea, flautistica Mathilde Calderini i harfist Nicolas Tulliez, udahnuli su život notama koje generacije prije njih nisu imale priliku čuti.

Ovaj jedinstveni koncert, koji je dan kasnije emitiran i na radijskoj postaji France Musique, označio je svjetsku premijeru djela za koja se smatralo da su zauvijek izgubljena u vrtlogu povijesti, pružajući publici rijetku priliku da svjedoči oživljavanju Mozartove glazbene ostavštine. Događaj je privukao ogromnu pažnju svjetske kulturne javnosti, potvrđujući da genijalnost velikog skladatelja i dalje ima moć iznenaditi i oduševiti.

Cijela priča započela je u veljači ove godine, kada je François-Pierre Goy, kustos u Glazbenom odjelu BnF-a, pregledavao anonimnu glazbenu bilježnicu s kraja 18. stoljeća. Dok je pažljivo listao 44 požutjele stranice, prepoznao je poznati stil rukopisa i posumnjao da bi mogao pripadati samom Mozartu. Njegove sumnje potvrdio je specifičan način na koji je bio ispisan violinski ključ, svojevrsni potpis velikog majstora. Vjeruje se da je bilježnica, koja datira iz 1778. godine, dospjela u posjed knjižnice tijekom Francuske revolucije, kada je imovina aristokracije masovno konfiscirana. Stoljećima je ležala nezapažena u arhivima, tihi svjedok jednog prošlog vremena, čekajući da je nečije stručno oko ponovno otkrije i vrati na svjetlo dana.

Ono što ovaj pronalazak čini toliko značajnim nije samo činjenica da je nova Mozartova glazba preživjela protok vremena. Prema riječima stručnjaka iz BnF-a, bilježnica nudi rijedak i intiman uvid u Mozartov život izvan blještavila koncertnih dvorana. Umjesto da prikazuje skladatelja na vrhuncu slave, stranice ga otkrivaju u ulozi učitelja koji strpljivo radi s mladom aristokratkinjom, Marie-Louise-Philippine de Guînes. Njezin otac, vojvoda de Guînes, bio je vrsni flautist i jedan od Mozartovih mecena tijekom njegova boravka u Parizu. Autentičnost rukopisa kasnije su potvrdili i najveći svjetski autoriteti, uključujući stručnjake iz slavnog Mozarteuma u Salzburgu. Gilles Pécout, predsjednik BnF-a, izjavio je kako je riječ o "jednom od najvažnijih otkrića posljednjih desetljeća", koje baca novo svjetlo na skladateljev život i pedagoški rad.

Bilježnica sadrži vježbe iz kompozicije, kao i sedam skladbi za flautu i harfu, instrumente usko povezane s obitelji de Guînes. Stranice otkrivaju neobično suradnički proces učenja, gdje se Mozartov rukopis isprepliće s onim njegove učenice. Iako je neke vježbe napisala isključivo Marie-Louise-Philippine, veći dio bilježnice svjedoči o zajedničkom radu, predstavljajući najraniji sačuvani dokaz o Mozartovom pristupu podučavanju kompozicije. Ipak, čini se da Mozart nije bio pretjerano impresioniran njezinim talentom. U pismima ocu povjerio se kako je njegova učenica "glupa i lijena", što ovom arhivskom otkriću daje i fascinantnu osobnu notu. Poduka je, čini se, naglo prekinuta; posljednja vježba ostala je nedovršena, a na kraju bilježnice nalazi se šest praznih stranica, što istraživače navodi na zaključak da su satovi prestali kada se mlada aristokratkinja udala u srpnju 1778. godine.

Nakon što su vodeći svjetski stručnjaci, poput Armina Brinzinga, direktora Bibliotheca Mozartiana u Salzburgu, nedvojbeno potvrdili autentičnost, ova nedovršena bilježnica postala je mnogo više od povijesne zanimljivosti. Pretvorila se u živi glazbeni događaj. Glazbenici s Radio Francea snimili su odabrane skladbe prije nego što su ih predstavili publici na premijernom koncertu. Sibyle Veil, predsjednica i izvršna direktorica Radio Francea, istaknula je kako je oživljavanje zaboravljenog Mozartovog djela iznimna čast za svaki glazbeni ansambl. Ovaj pronalazak ne samo da obogaćuje svjetsku glazbenu baštinu novim djelima, već pruža muzikolozima i povjesničarima neprocjenjiv materijal za daljnje razumijevanje kreativnog procesa jednog od najvećih skladatelja svih vremena.

Otkriće Mozartovog rukopisa dio je šireg trenda pronalaženja izgubljenih ili zaboravljenih djela velikih skladatelja, što je uvelike omogućeno modernim tehnologijama i sveobuhvatnom digitalizacijom arhiva diljem svijeta. Posljednjih godina svjedočili smo sličnim senzacionalnim otkrićima djela Johanna Sebastiana Bacha i Frédérica Chopina, koja su također nakon stoljeća tišine doživjela svoje premijere. Svaki takav pronalazak otvara novi prozor u prošlost, omogućujući nam da bolje shvatimo kontekst u kojem su nastajala remek-djela klasične glazbe i da se još jednom divimo genijalnosti umjetnika čija djela nadilaze vrijeme. Proces autentifikacije je složen i zahtijeva suradnju vodećih institucija, no krajnji rezultat - nova glazba za nove generacije - neprocjenjiv je.

*uz pomoć AI