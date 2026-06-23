Od Abbey Roada do Opatije: Mike Sponza gostuje na Jerry Ricks Blues Festivalu

Njegov album Ergo Sum, snimljen u legendarnom londonskom studiju Abbey Road, privukao je pažnju jedinstvenim spojem latinske književnosti i bluesa, dok je kroz projekte poput Kakanic Blues i Continental Shuffle godinama povezivao glazbenike iz različitih europskih zemalja. Uoči dolaska na Kvarner razgovarali smo o bluesu, europskoj glazbenoj sceni i ulozi glazbe u današnjem društvu.

Više od tri desetljeća gradite karijeru na europskoj blues sceni. Koji je bio najveći izazov u afirmiranju kao talijanskog blues glazbenika na međunarodnoj sceni?

Mike Sponza: Potrebno je usuditi se biti drugačiji. Za mene će uvijek biti nemoguće svirati blues kao Amerikanac, ali pokušati biti originalan, autentičan i ponuditi vlastitu viziju glazbe sigurno je najispravniji put. Istodobno, to je vjerojatno i najteži put. Naravno, za to je potrebno i malo hrabrosti, pa možda čak i određena doza drskosti i nesputanosti.

Vaš projekt Ergo Sum spojio je latinsku književnost i blues, a snimljen je u legendarnom Abbey Road Studiju. Kako ste došli na ideju povezati dva naizgled vrlo udaljena svijeta?

Mike Sponza: Oduvijek sam smatrao da se u latinskoj poeziji mogu pronaći elementi koji su vrlo bliski bluesu, samo izraženi na dublji način, kroz poetski i filozofski jezik. Poželio sam te tekstove prevesti na engleski jezik i pretvoriti ih u blues pjesme.

Riječ je o klasičnim djelima, a kada radite nešto takvo, logično je poželjeti snimati na mjestu koje također ima status klasika. Zato je Abbey Road bio savršen izbor.

Tijekom karijere okupili ste desetke glazbenika iz različitih europskih zemalja kroz projekte poput Kakanic Blues i Continental Shuffle. Može li glazba biti jača od političkih i nacionalnih podjela?

Mike Sponza: Apsolutno. Glazba je oduvijek pobjeđivala granice. Ona je univerzalna, ne poznaje podjele i predstavlja jezik mira, razumijevanja i zajedništva među ljudima.

Ljudi koji stvaraju glazbu žele povezivati ljude, a ne dijeliti ih prema nacijama, političkim opcijama ili ideologijama. Upravo je to jedna od njezinih najvećih vrijednosti.

Dobitnik ste Italian Blues Awarda za doprinos blues glazbi. Koliko vam znače takva priznanja?

Mike Sponza: Naravno da je lijepo dobiti priznanje. To znači da ljudi iz vašeg profesionalnog okruženja prepoznaju i cijene ono što radite.

Ipak, nagrade nikada nisu bile moj cilj. Postoji jedna stara izreka koja kaže: „Natjecanja su za konje.“ Uvijek sam više vjerovao u glazbu nego u natjecanje.