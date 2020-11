'Uzmite knjigu jer ona vas u tren oka čini boljima'

1. Još danas traje projekt “Knjiga svima i svuda” kojim se nastojalo nadomjestiti ovogodišnji Interliber. Umjesto tradicionalnog druženja, sajam knjiga preseljen je na online platformu. Kakvi su dojmovi, rezultati?

Zasad odlični. To znači da je online platforma višestruko prebacila naša očekivanja. I vjerujem, nakon što provedemo istraživanje idući tjedan, da neće biti manja od 30-40 posto ostvarenih rezultata na Interliberu, što je jako dobro. U ovoj inicijativi nije samo online platforma, radi se i o 126 knjižara u kojima se može kupiti knjigu. A danas, s obzirom na to da je nedjelja, to će se moći učiniti u onim knjižarama koje se nalaze u trgovačkim centrima. Tu su podaci nešto skromniji, ali i tu ima pomaka. U knjižarama imamo između 10 i 15 posto bolje rezultate, koji su također dobri jer je trenutačno destimulirana ležerna šetnja i kupnja zbog COVID-a.

2. Onaj dobri, stari, klasični Interliber trebao bi se održati u novom terminu, od 23. do 28. ožujka 2021. Pripremate li za tada nešto novo ili su pripreme još na čekanju zbog neizvjesnosti?

Mi smo otvoreni za suradnju kada epidemiološka situacija bude bolja. Hoće li to biti u ožujku ili nekom drugom mjesecu iduće godine vidjet ćemo. Iskreno, mislim da je svibanj bolji za Interliber. No, mi već sad imamo web platformu, plus knjižare, plus program. To je naš kreativni odgovor protiv COVID konteksta. Znači, ako se ova situacija nastavi imamo spreman odgovor kako ljudima knjigu učiniti dostupnom. K tome, možemo raditi i žanrovske programe. Recimo, tjedan romana, tjedan slikovnica, tjedan stripa, tjedan publicistike, tjedan beletristike, tjedan knjiga sa žutim koricama... Važno je samo da to što radimo bude vidljivo. Ova platforma može odgovoriti na COVID priču, no svjesni smo da ovo nije idealno.

3. Jesu li se ljudi u vrijeme korone okrenuli knjizi, jesu li spas potražili i u čitanju?

Ima naznaka da je tako. Naša je misija upravo to da upozorimo na činjenicu da je knjiga, osim informacije i zabave, i emocija koja odgovara na strahove vremena u kojem živimo. Doma smo zatvoreni i bilo bi dobro da se posvetimo sebi. Da u trenutku kada nam je radijus kretanja smanjen ulažemo u sebe. Reducirajte PlayStation i uzmite knjigu jer knjiga vas u tren oka čini boljom osobom.