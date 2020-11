Rimac javno objavio svoju plaću, ali i primanja zaposlenika: 'Želim biti transparentan'

Mate Rimac, osnivač i direktor tvrtki Rimac Automobili i Greyp Bikes, objavio je na YouTubeu video u kojem je detaljno predstavio javni izvještaj tvrtke za treći kvartal 2020. godine. No, osim trećeg kvartala, Rimac je zapravo pojasnio sve detalje o samoj tvrtki.

“Mislim da postoji veliki interes za to što firma radi, a i hrvatski zakon kaže da moramo objavljivati financijske izvještaje koji su javni. To je nekako suhoparno i mislim da je za puno ljudi to možda nerazumljivo, pa mi je palo na pamet da ima smisla, jer postoji interes za firmu, na ovaj način dijeliti informacije. Meni je oduvijek želja da budem što više transparentan i da bude što više transparetno to što radimo i da bude dostupno svima”, navodi Rimac na početku videa.

Kaže da je htio pokazati neke stvari koje su možda zanimljive i tehnički. “Koga zanima nešto o firmi da može imati više informacija”, kazao je.

Rimac je u videu obradio teme za koje smatra da ih možda neki ljudi ne razumiju. Govorio je o zaposlenicima i plaćama, financijama, investicijama i državnim poticajima, o statusu razvoja automobila, projektima koje rade za druge proizvođače, o lokaciji i proizvodnji.

“Prije 10 godina sam još uvijek bio sam u garaži, u travnju 2011. pridružili su mi se prvi kolege, tako da uskoro slavimo 10 godina i danas imamo više od 900 zaposlenih”, kazao je Rimac.

Navodi kako su od lockdowna do danas zaposlili 183 nova radnika, a u cijeloj godini 250.

“Otprilike smo na nekih 10.500 kuna neto plaće bez prijevoza i smještaja, a s prijevozom i smještajem 11.500 kuna. To je daleko od nečega s čim možemo biti svi zadovoljni. Želimo biti konkurentni na međunarodnom tržištu rada, a ne samo na hrvatskom, i želimo da te plaće zaposlenika budu što veće. Samo Rimac automobili imaju 14 milijuna kuna bruto troška mjesečno za plaće. Možda jedna zanimljivost, ne znam zašto bi to trebalo skrivati, ovo je moja neto plaća”, rekao je Rimac pokazujući graf iz kojeg se vidi da mu je neto plaća nešto ispod 35.000 kuna.

“Kod nas je dosta mala razlika među plaćama zaposlenika. Ja imam tri puta veću plaću od prosječne plaće u firmi, što je puno, ali je to puno manje od nekih firmi u Americi, gdje direktori imaju po 100-300 puta veću plaću od zaposlenika. Ja nikad nisam bio najbolje plaćena osoba u firmi, mislim da je nekih 15 ljudi danas bolje plaćeno od mene. Puno mi je važnije da možemo platiti one kvalitetne ljude koji donose vrijednost firmi. Ovo je moj jedini izvor prihoda, od čega plaćam kredit za kuću koju sam nedavno uzeo. Ljudi misle da sam pun novca, ali nama sve investicije idu u firmu, ja živim od svoje plaće, koja je za hrvatske prilike više nego solidna, veća je mislim i od plaće premijera, ali baš ne mogu financirati svakoga tko mi dolazi kucati na vrata”, kaže Rimac.

Dalje u iznimno zanimljivom videu detaljno navodi poslovanje, financiranje tvrtke, investitore, govori o državnim poticajima, a potom i o pet ciljeva firme, statusu automobila C_Two, planovima za budućnost, gradnji kampusa…