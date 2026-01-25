Naši Portali
u CK Maksimir

Održana premijera lutkarskog igrokaza za djecu 'Čudnovata avantura u muzeju', kojeg je režirao Jakov Gavran

Čudnovata avantura u muzeju
Hina
25.01.2026.
u 13:35

Dramaturg je Miro Gavran, originalnu glazbu skladao je Nikola Čeme, dok su u glavnim ulogama nastupili Filip Tomičić, Luka Stilinović i Zorana Vukić Gavran

Premijera lutkarskog igrokaza za djecu "Čudnovata avantura u muzeju", nastalog u produkciji Dječje scene Teatra Gavran i u režiji Jakova Gavrana, održana je u u Centru za kulturu Maksimir u subotu, 24. siječnja 2026.

Predstava prati dva nestašna miša, Miša Maša i Miša Pliša, koji u potrazi za sirom zabunom zalutaju u muzej gdje počinje njihova čudesna noćna avantura. U susretima s umjetninama i bistom Williama Shakespearea koja oživi i pridružuje im se na putovanju, mali gledatelji kroz humor, glazbu i interakciju upoznaju svijet umjetnosti, muzeja i kulture, naglasili su u priopćenju iz Teatra Gavran.

Predstava potiče maštu, znatiželju te naglašava važnost prijateljstva, hrabrosti i kreativnog razmišljanja. Edukativnog je karaktera, uvodi djecu u svijet muzeja te je prilagođena izvođenju u vrtićima, školama, centrima za kulturu i drugim prostorima, a ići će i na gostovanja. 

Predstava prati dva nestašna miša, Miša Maša i Miša Pliša, koji u potrazi za sirom zabunom zalutaju u muzej gdje počinje njihova čudesna noćna avantura
Čudnovata avantura u muzeju
Jakov Gavran je također autor teksta, kreator lutaka te scenograf. Dramaturg je Miro Gavran, originalnu glazbu skladao je Nikola Čeme, dok su u glavnim ulogama nastupili Filip Tomičić, Luka Stilinović i Zorana Vukić Gavran.

