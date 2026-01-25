Nakon završetka mandata u Narodnom pozorištu Sarajevo, redatelj Dino Mustafić obratio se kolegama

Poznati bosanskohercegovački filmski i kazališni redatelj Dino Mustafić do prije nekoliko dana obnašao je funkciju direktora Narodnog pozorišta u Sarajevu, a povodom završetka njegovog djelovanja u već spomenutom kazalištu obratio se javnosti i kolegama.

Njegovo priopćenje, koje u nastavku prenosimo u cijelosti, objavljeno je na službenoj stranici Narodnog pozorišta Sarajevo .

"Drage kolegice i kolege Narodnog pozorišta Sarajevo,



nakon završenog mandata osjećam potrebu da vam se obratim – mirno, iskreno i s dubokim poštovanjem. Hvala vam na saradnji, povjerenju, radu i strpljenju. Na svakom sastanku, na svakoj probi, u kancelarijama, radionicama, garderobama i na sceni, nosili ste ovu kuću svojim znanjem, talentom i ljudskošću.



Narodno pozorište Sarajevo nije samo institucija – ono je živi organizam, satkan od umjetnika, tehničara, administracije i svih onih čiji se rad često ne vidi pod svjetlima reflektora, ali bez kojeg reflektori ne bi imali smisla. Bila mi je čast dijeliti s vama odgovornost, dileme, uspjehe i tišine između aplauza.



Odlazim s uvjerenjem da ova kuća ima snagu, dostojanstvo i potencijal da traje i raste, jer ima vas. Želim vam miran rad, hrabre odluke i umjetnost koja ostaje istinita sebi i vremenu u kojem nastaje.



Vidimo se u teatru.

Uvijek.



Hvala vam."