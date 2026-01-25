Ledeni pakao KIjevljana na -20: Mraz mi prodire stan, ponekad prekrije cijele prozore i vrata

Bez struje 12 sati dnevno, hladnjak više nije od koristi. No, temperatura na balkonu stabilnih -10°C omogućava joj da hranu drži vani. Danas tamo možete pronaći pileću juhu, omiljenu povrtni salatu i čak rođendansku tortu – sve ostaje svježe u oštroj hladnoći, opisuje ukrajinsku svakodnevnicu reporterka Politica. Ovo je najnovija nevolja koju su Rusi prouzročili u Kijevu tijekom najhladnije zime od početka njihove potpune invazije u veljači 2022. Svojim dronovima uništili su energetske mreže i sustave grijanja; hladnoća je učinila svoje, prekrivajući kablove i cijevi debelim slojem leda koji sprječava popravke.

Ponekad temperatura pada do -20°C, a mraz prodire u moj stan, prekrivajući prozore i prodirući u zidove. Ruski napad izazvao je prekid grijanja u 5600 stambenih zgrada u Kijevu. Dnevni ritam sada uključuje puno hodanja gore-dolje od 14. kata stambenog bloka, noseći litre vode, najvažnije za baku, opisuje reporterka Veronika Melkozerova-

Baka je prošle godine napunila 80 godina. Njezin stan barem ima plinski štednjak, pa može doliti kipuću vodu u gumene boce i pričvrstiti ih uz tijelo. „Zašto nitko ništa ne može učiniti da zaustavi Putina?“ žali se, tužeći se da hladnoća prodire u svaku kost njezina tijela. Namjera Kremljina da Ukrajince smrzne do smrti proglašena je nacionalnom nuždom. Mnogi su morali napustiti svoje domove i preseliti se u druge gradove, dok drugi praktički žive u trgovačkim centrima ili hitnim šatorima, gdje mogu raditi i puniti svoje telefone i prijenosna računala.

Kijev je očajan, ali patnja je to koja se rijetko spominje u vijestima ovih dana. Svi su pogledi sada usmjereni na moguću invaziju SAD-a na Grenland. Predsjednik Volodymyr Zelenskyy žali se da sada mora boriti za svaki isporučeni raketni sustav protivzračne obrane od saveznika iz Europe i Amerike. „U ovim vremenima kad se gubi toliko života... i dalje morate moliti za sve ove rakete za razne sustave protuzračne obrane. Molite ih, iščupajte ih silom“, rekao je.

Njegov bijes zbog gubitka interesa saveznika za Ukrajinu postao je gorki udarac ove zime. Oklijevanje Zapada da pruži sigurnosna jamstva daje osjećaj da su ruski zločini normalizirani. Pogled na Grenland još je veći razlog za strah. Mnogi Ukrajinci više ne vjeruju da međunarodno pravo može učiniti bilo što da obuzda svjetske supersile.

Živimo ono što se događa kada neprovjereni supersila ima pravo ubijati kad god želi. Ruski cilj je slomiti otpor, fizički i psihički. Oružja dizajnirana za potapanje ratnih brodova sada se koriste protiv naših elektrana, vladinih zgrada i stanova.Kada ste prisiljeni drhtati u mraku, lišeni sna zbog noćnih raketnih napada, lako možete skliznuti u očaj, navodi reporterka. Kada radnici uspiju obnoviti mrežu nakon još jednog napada, svjetlo donosi kratki trenutak radosti, a zatim veliki popis zadataka. Pune se uređaji, vodom se pune boce i kante, kuha se hrana koja će mjesto naći na balkonima.

Puno toga u gradu funkcionira bez obzira na sve. Moguće je dogovoriti hitnu stomatološku operaciju. Dostavljači hrane, u zimskim kaputima, i dalje obavljaju posao, ali dogovor je da se neće iznad petog kata.

-Osobno imam pristup bilo kojoj vrsti hrane – od našeg ikoničnog borsča do sushija. Mogu puniti svoje uređaje i pronaći toplinu i sklonište u trgovačkom centru niz ulicu. Vječno brušenje generatora, mnogi darovi ukrajinskih poduzeća i europskih saveznika, vraća uspomene na europsku solidarnost koja sada djeluje zamagljeno. Kritično, sve se svodi na otpornost ljudi. Unatoč svom očaju, vidite svoje sugrađane – ljude koje su označili kao slabe ili loše menadžere – kako nastavljaju sa svojim dužnostima i poslovima na temperaturama gdje su hipotermija i ozebline stvarna opasnost- zaključuje reporterka.