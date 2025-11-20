Naši Portali
"Sunčanik"

U novom Karakaševom romanu unuk i djed putuju tražeći vraga

Zagreb: Književnik Damir Karakas na Trgu bana Josipa Jelačića
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
20.11.2025.
u 11:09

U izdanju OceanMora izašao je novi roman Damira Karakaša, lirska priča na 120 stranica koja prati odnos unuka i djeda koji odajući kroz zadivljujuću prirodu svjedoče neobičnim događajima i upoznaju osebujne ljude, gradeći međusobnu povezanost i bliskost

Svaki roman Damira Karakaša svojevrsna je proslava za njegove čitatelje, a OceanMore nedavno je izdao novi, predstavio ga je na Interliberu i naslovljen je "Sunčanik". Ima 120 stranica, urednica romana je Gordana Farkaš-Sfeci, a njegov dizajn potpisuju Lana Cavar i Narcisa Vukojević.

Tematski Karakašev novi roman je, ističu izdavači, slojevita lirska priča, istovremeno nježna i gruba, o putovanju djeda i unuka, o njihovoj potrazi za vragom – postoji li on uopće? Hodajući kroz zadivljujuću prirodu svjedoče neobičnim događajima i upoznaju osebujne ljude, gradeći međusobnu povezanost i bliskost.

Damir Karakaš (1967.) autor je putopisa Bosanci su dobri ljudi (1999.), romana Kombetari (2000.), Kako sam ušao u Europu (2004.), Sjajno mjesto za nesreću (2009.), Blue Moon (2014.). Za Sjećanje šume dobiva Nagradu „Fric“ za najbolji roman u Hrvatskoj objavljen 2017. godine, Nagradu „Kočićevo pero“ te prestižnu talijansku nagradu PREMIO ITAS. 

Proslava dobiva Nagradu tportala za najbolji roman 2019. godine, a 2021. roman Okretište osvaja regionalnu Nagradu „Meša Selimović“. 2023. objavljen je roman je Potop. Autor je i nekoliko zbirki priča: Kino Lika (2001.), Eskimi (2007.), Pukovnik Beethoven (2012.), a 2024. objavljena mu je i zbirka drama Avijatičari.

Po romanima Kino Lika i Proslava snimljeni su istoimeni, brojnim nagradama ovjenčani filmovi, a po romanu Blue Moon postavljena je 2018. godine i uspješna kazališna predstava. Roman Proslava dobio  je 2025. PEN Translate Award britanskog PEN Centra. Prozna djela prevedena su mu na arapski, češki, francuski, makedonski, engleski, njemački, slovenski, rumunjski, bugarski, španjolski i talijanski jezik. Živi u Zagrebu.

Ključne riječi
kino lika Proslava Oceanmore roman sunčanik Damir Karakaš

