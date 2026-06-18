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Za najbolju knjigu poezije

Objavljen natječaj za književnu nagradu Tonko Maroević

Tonko Maroević
Zarko Basic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
18.06.2026.
u 14:59

Prijedloge za dodjelu nagrade mogu podnositi građani Republike Hrvatske, javni i drugi djelatnici u kulturi, udruge i druge pravne osobe u kulturi, ustanove u kulturi i ostale pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj, a za najbolju knjigu poezije objavljenu u Hrvatskoj na hrvatskom jeziku

Hrvatski P.E.N. centar objavio je natječaj za godišnju nagrade Tonko Maroević, koja se dodjeljuje za najbolju knjigu poezije objavljenu u Hrvatskoj na hrvatskom jeziku.

Prijedloge za dodjelu nagrade mogu podnositi građani Republike Hrvatske, javni i drugi djelatnici u kulturi, udruge i druge pravne osobe u kulturi, ustanove u kulturi i ostale pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

Nagrada se sastoji od povelje, grafike akademika Zlatana Vrkljana te novčanog iznosa.

Ove godine u izbor za Nagradu Tonko Maroević dolaze u obzir knjige poezije objavljene u razdoblju od 2. svibnja 2025. do 2. svibnja 2026. godine.

Knjige (5 primjeraka) valja poslati na adresu Hrvatskog PEN centra (Basaričekova 24, 10000 Zagreb), do 15. srpnja.
Nagrada Tonko Maroević bit će dodijeljena u studenom ove godine u Zagrebu.

Hrvatski P.E.N. centar ustanovio je, u cilju promicanja izvrsnosti u poeziji, a u čast svojemu preminulome članu Tonku Maroeviću, godišnju nagradu za najbolju knjigu poezije objavljenu u Hrvatskoj na hrvatskom jeziku.

Ključne riječi
PEN Centar poezija nagrada Tonko Maroević

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