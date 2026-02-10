Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 168
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
predstavljanje knjige

Istina o masovnim ubojstvima Hrvata nakon Drugoga svjetskog rata u Sloveniji

Školska knjiga
VL
Autor
vecernji.hr
10.02.2026.
u 16:54

Predstavljanje novog izdanja Školske knjige: Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji Mitje Ferenca i Uroša Košira s više od tisuću fotografija, na kojima su zabilježeni iznimno potresni prizori posmrtnih ostataka ljudi i njihovih osobnih predmeta, te zemljovida i crteža održat će se 11. veljače 2026. godine na pozornici Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu

Prvi put se u Hrvatskoj, zahvaljujući Školskoj knjizi i istaknutim slovenskim autorima povjesničaru prof. dr. sc. Mitji Ferencu i arheologu dr. sc. Urošu Koširu, iznose dokumentirane znanstvene spoznaje o stradanju zarobljenika i civila među kojima su bili žene i djeca 

Predstavljanje iscrpne monografije Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji s više od tisuću fotografija, na kojima su zabilježeni iznimno potresni prizori posmrtnih ostataka ljudi i njihovih osobnih predmeta, te zemljovida i crteža održat će se 11. veljače 2026. godine na pozornici Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu 

Žrtve su izbrisane iz javnog sjećanja i oduzeto im je civilizacijsko pravo na grob, a njihova su grobišta desetljećima namjerno i pomno prešućivana, skrivena u miniranim rudarskim oknima, zatrpanim kraškim ponorima i protutenkovskim jarcima 

U bogato dokumentiranoj znanstvenoj monografiji Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji slovenski autori povjesničar prof. dr. sc. Mitja Ferenc i arheolog dr. sc. Uroš Košir na više od 700 stranica podastiru zaokruženi historiografski, arheološki i politički pogled na najveća masovna ubojstva na europskom prostoru nakon završetka Drugoga svjetskog rata na području Slovenije. Osamdeset godina nakon tih tragičnih događaja istaknuti slovenski stručnjaci iznose znanstveno utvrđene spoznaje i odaju pijetet ubijenim i prešućenim žrtvama jugoslavenskih komunističkih zločina. 

Predstavljanje toga važnog djela u izdanju Školske knjige održat će se u srijedu, 11. veljače 2026. godine, u 11 sati na pozornici Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu. O knjizi Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji, dostupnoj u svim knjižarama i webshopu izdavača, govorit će predsjednik Upravnog odbora Školske knjige dr. sc. Ante Žužul, autori prof. dr. sc. Mitja Ferenc i dr. sc. Uroš Košir te povjesničari dr. sc. Robin Harris i dr. sc. Zlatko Begonja.

Iscrpna knjiga s mnoštvom bibliografskih jedinica, svjedočanstava i opisanim terenskim radom plod je dugogodišnjeg rada prof. dr. sc. Mitje Ferenca koji je član, odnosno suradnik Komisije Vlade Republike Slovenije za rješavanje pitanja prikrivenih grobišta od njezina osnivanja 1990. godine. 

Važan je doprinos i dr. sc. Uroša Košira koji je predvodio mnoga arheološka i terenska istraživanja te sudjelovao u detektorskim pregledima stratišta i ekshumaciji posmrtnih ostataka žrtava iz grobišta. Jezive prizore iskopanih ljudskih ostataka i osobnih predmeta prikazane na mnogobrojnim fotografijama potkrijepio je opisima rezultata antropoloških analiza i interpretacijama predmeta pronađenih u tim iskapanjima.

Autori minuciozno opisuju i podatcima potkrjepljuju sve okolnosti tragičnih događaja u kojima su stradali brojni zarobljeni pripadnici oružanih snaga Nezavisne Države Hrvatske te hrvatski civili, žene i djeca.  Nakon uvodnog dijela u kojemu se donosi povijesni kontekst, slijedi osam poglavlja u kojima se iznose činjenice o ubojstvima i brisanju njihovih tragova, raspravlja o ukupnom broju žrtava, problematici prikrivanja događaja te odnosu slovenskog društva i države prema toj temi tijekom pojedinih razdoblja, od 1991. do 2024. godine.

U posljednjem, najvećem poglavlju autori daju iscrpan opis ukupno 14 grobišta iz kojih su ekshumirani posmrtni ostatci žrtava te 32 potvrđene lokacije grobišta od utvrđenih 750 prikrivenih grobišta širom Slovenije pri čemu su gotovo na enciklopedijski način iznesene sve geografske odrednice s pripadajućim povijesnim podatcima. Najdramatičniji su opisi Hude Jame, Tezenskog Gozda u Mariboru, Kočevskog Roga, Crngroba, Matjaževe jame…

Većina komunističkih zločina u Sloveniji počinjena je od svibnja do srpnja 1945. Žrtve su izbrisane iz javnog sjećanja i oduzeto im je pravo na grob. Njihova su grobišta desetljećima namjerno i pomno prešućivana. Ta grobišta nisu „postojala” i, prema nalogu komunističkih vlasti, morala su se prekriti i uništiti. Žive su ljude zazidali u rudarska okna i zatvorili s deset armiranobetonskih zidova. Minirali su kraške ponore tako da je minirani materijal zatrpao žrtve ili su u ponore bacali drva, stijene, a poslije i smeće. Protutenkovske jarke zasuli su i izravnali, baš kao i obične jame koje su iskopali za ubojstva. 

Točan broj žrtava tragičnog razdoblja hrvatske povijesti vjerojatno se nikad neće saznati, smatra prof. dr. sc. Mitja Ferenc. Najmanje što se može učiniti za njih jest to da se dostojanstveno označe mjesta masovnih ubojstava i grobišta. Terenska istraživanja i ekshumacija posmrtnih ostataka žrtava iz grobišta te predmeti pronađeni uz njih, koji su prikazani na gotovo tisuću fotografija u knjizi, pomažu da se – u nedostatku pisanih izvora – pokuša rekonstruirati namjerno prešućeni i izbrisani dio hrvatske nacionalne tragedije te da se barem djelomično otrgne od zaborava povijesti.

Prof. dr. sc. Mitja Ferenc napisao je nezaobilazno djelo u istraživanju poslijeratnih komunističkih zločina u Sloveniji te je sa suautorom dr. sc. Urošem Koširom veoma zorno prezentirao javnosti dosadašnje rezultate istraživanja prikrivenih grobišta. Tim su djelom autori pridonijeli rasvjetljavanju zahtjevnog civilizacijskog izazova i olakšali nastavak rada državnih institucija Republike Slovenije i Republike Hrvatske u prikupljanju što konkretnijih informacija o lokacijama za koje se pretpostavlja da su na njima prikrivena grobišta, njihovu evidentiranju, istraživanju i uređivanju. Na to nas, među ostalim dokumentima, obvezuje Rezolucija Europskog parlamenta o očuvanju sjećanja na žrtve poratnog komunističkog razdoblja u Sloveniji (8. srpnja 2025.).

Hoće li žrtve Drugoga svjetskog rata i poslijeratnog nasilja jugoslavenskih komunističkih vlasti u Sloveniji, ali i u drugim bivšim republikama, biti pokopane – sukladno univerzalnom pravu na pokop – na primjeren i dostojanstven način, ovisi o vladavini prava, razini ljudskosti i nadilaženju ideoloških matrica iz prošlosti. 

Ključne riječi
Ante Žužul Mitja Ferenc Uroš Košir Drugi svjetski rat arheologija povijest Školska knjiga knjige

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Premium sadržaj
25
Jadranka Kosor:

'S kontuzijom mozga ostavljena sam sama, zaključana i prepuštena sebi. Tada sam shvatila da i najveća ljubav može prerasti u čistu mržnju'

Bivša premijerka u novoj knjizi "Žene koje mašu rukama" u nakladi zagrebačke Frakture, piše o boli, prolaznosti, ali i stanju u društvu, a u razgovoru s nama prisjetila se i bivših ljubavi i svojih literarnih početaka kada je imala samo 15 godina kada je na Večernjakovu natječaju za najbolju kratku priču objavljen njezin prvi rad

Proročansko štivo

Jesmo li još 1949., kada je tiskana Orwellova "1984.", dobili priručnik s upozorenjima koja uporno ignoriramo?

Rat je način da se proizvod ljudskog rada pretvori u prah i pepeo, da se baci u stratosferu ili potopi na dno mora, pisao je Orwell, najavljujući – konstantnost ratnog stanja. Citat 'Onaj tko kontrolira prošlost, kontrolira budućnost, a tko kontrolira sadašnjost, kontrolira prošlost' kao da je moto ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji stanovništvu putem strogo kontroliranih medija prodaje svoju alternativnu stvarnost. I ne samo Putin

Karlovac: Ministrice Obuljen Koržinek i Hrstić u knjižnici čitale knjige djeci
Video sadržaj
Ministrice Obuljen Koržinek i Hrstić

Objavljeni rezultati nacionalnog čitalačkog izazova '15 po 15'. Sudjelovalo je gotovo 120 tisuća djece te više od 12 tisuća odraslih!

Čitalački izazov, u kojem su roditelji, skrbnici i svi drugi koji žele čitati djeci pozvani da 15 dana zaredom svaki dan čitaju djeci 15 minuta, održao se od 15. do 29. siječnja 2026. s ciljem poticanja stvaranja navike zajedničkog čitanja i upozoravanja kako je ta jednostavna, ali dosljedna praksa važna za djetetov razvoj

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!