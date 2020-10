Tvrdokuhani kriminalistički noir strip iz mračnog srca zlatnog doba Hollywooda

Hollywood, kraj četrdesetih godina prošlog stoljeća. Charlie Perish mladi je scenarist koji se vratio iz Drugog svjetskog rata s PTSP-om i više ne može napisati poštenu rečenicu. Srećom, tu je kolega Gil Mason, stari, iskusni scenarist koji je završio na hollywoodskoj crnoj listi zbog antikomunističke hajke, pa su njih dvojica sklopili dogovor: Charlie će dobivati poslove, a Gil će pisati. Problemi počinju kad se Charlie osvijesti nakon jedne pijanke i nađe se u istoj sobi sa zadavljenom filmskom divom Valerijom Sommers. Charlie panično bježi, brišući svaki trag svoje prisutnosti budući da se ne sjeća nijednog jedinog detalja iz te kobne noći. Sutradan stiže poziv od studijskog šefa osiguranja. Brodsky se mora pobrinuti da studio iz cijele te priče izađe neokaljan. Policijsko izvješće na njegovu stolu pokazuje da je pola posla već obavljeno. Službeni uzrok smrti: samoubojstvo. Charlie ne može dopustiti da to tek tako prođe, ne može dopustiti da se ubojica izvuče nekažnjeno. On i Gil će se pobrinuti da istina izađe na vidjelo. Pogađate već: to nije bila baš dobra ideja.

Ed Brubaker već gotovo trideset godina piše stripove i pritom se nametnuo kao jedan od najboljih suvremenih scenarista, jedan od onih čije stripove kupujete naslijepo, dovoljno je samo vidjeti njegovo ime na koricama. A pogotovo kad radi s crtačem Seanom Phillipsom. Njih dvojica su vam kao Kukoč i Rađa – mogu igrati zatvorenih očiju, toliko se dobro razumiju. Jedan dodaje, drugi zakucava, jednostavno ne mogu promašiti. Iako u Americi autorima račune plaćaju gotovo isključivo superherojski stripovi, Brubaker i Phillips uporno ustraju braneći barjak tvrdokuhanog, kriminalističkog noir stripa, tržišne niše s vjernom, ali relativno malom publikom. Krenuli su sa Sleeperom, napetim trilerom koji je doživio veliki uspjeh kod kritike, ali je prodaja podbacila. No, zato je Kriminal, njihov idući zajednički serijal (koji je Fibra već objavila, svakako pročitajte!), doživio veliki uspjeh i lansirao ih među zvijezde. Svaki sljedeći projekt bio je sve uspješniji, a Zatamnjenje je došlo kao svojevrsna kruna njihove karijere.

Brubaker dolazi iz hollywoodske filmske obitelji, njegov tetak John Paxton bio je poznati filmski scenarist iz zlatnog doba Hollywooda. Bio je nominiran za Oscara, pisao je za Ingrid Bergman i Marlona Branda.

Ed je odrastao uronjen u taj hollywoodski insajderski svijet, stoga nije ni čudo što je postao opčinjen njime, što se itekako dobro osjeća u Zatamnjenju. No, usprkos svojoj zaljubljenosti u Hollywood, Brubaker jako dobro zna što se krije iza sve te blještave vanjštine i na toj laži, dekadenciji i moralnom rasapu gradi priču. Brubaker često koristi naraciju u prvom licu, a kako je u tome s vremenom postao izuzetno vješt, već na prvim stranicama stvara tako dobru atmosferu koja vam jednostavno ne dopušta da ispustite strip iz ruke dok ne dođete do kraja. Ne mogu ni zamisliti kako je to bilo čekati po mjesec dana na svaki sljedeći nastavak.

Ali vi se ne trebate brinuti zbog toga, Fibra je objavila cijelu priču u jednoj knjizi, na vama ja samo da krenete s čitanjem!

Zatamnjenje Foto: Fibra Fibra, 190 x 285 mm Tvrdi uvez, 400 stranica 250 kn