film Alena Matušina

Stiže filmski spektakl o jednom od najpoznatijih pripadnika plemićke obitelji Zrinski. Trailer je već skupio preko 300 tisuća pregleda

"Zrinski"
YouTube
Autori: vecernji.hr, Hina
27.01.2026.
u 15:14

Najavu za igrano-dokumentarni film "Zrinski", koja je objavljena u subotu, 10. siječnja na YouTubeu, te koja istražuje dosad nerazriješene okolnosti smrti Nikole VII. Zrinskog, dosad je zabilježila više od 300 tisuća pregleda, priopćili su iz produkcijske kuće GARA Civitas.

Film "Zrinski" prema vlastitom scenariju režirao je dokumentarist Alen Matušin, a u središtu radnje nalazi se Nikola VII. Zrinski i njegova smrt u lovu neposredno prije izbijanja Zrinsko-frankopanske urote. Autori filma istaknuli si kako se film bavi istraživanjem motiva smrti jednog od najpoznatijih pripadnika plemićke obitelji Zrinskih te kandidata za kralja u Ugarskoj, čime se otvara drukčija interpretacija povijesnog narativa te iznosi teorija da je riječ o sukobu unutar obitelji, za što bi mogao biti odgovoran njegov brat Petar IV., navode te dodaju kako posmrtni ostatci Nikole VII. Zrinskog do danas nisu pronađeni. 

Redatelj i scenarist filma Mastušin okupio je postavu koju, između ostalog, čine Denis Bosak (Nikola VII. Zrinski), Vini Jurčić, Ognjen Milovanović, Anita Matić Delić, Marinko Prga, Dušan Gojić te Emir Hadžihafizbegović, dobitnik Zlatnog lava za najbolje glumačko ostvarenje na Venecijanskom filmskom festivalu, koji igra glavnog antagonista.

Snimanje filma "Zrinski" trajalo je dvije godine, odvijalo se u tri države te je okupilo više od 250 suradnika. Dokumentarni dio filma vodi novinar HRT-a, Martin Lukavečki, uz sudjelovanje povjesničara sa Sveučilišta u Zagrebu, Hrvoja Petrića, te mađarskog povjesničara, Sándora Bene. Direktor fotografije je Mario Delić iz Hrvatskog filmskog saveza, montažer je Tomislav Josipović, za kostimografiju i scenografiju zadužen je Mladen Grof Jerneić Erdődy, a specijalne efekte potpisuje Branko Repalust. Premijera filma očekuje se uskoro u kinima. 

kultura Emir Hadžihafisbegović Denis Bosak Alen Matusin Petar Zrinski Nikola VII. Zrinski film

