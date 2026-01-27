Hrvatsko-srpski odnosi su sklizak teren, ali moramo znati i primiti i zadati šalu

Trenutno najtraženijeg čovjeka u Hrvatskoj, redatelja Igora Šeregija uspjeli smo uloviti u rijetkom slobodnom trenutku u jeku nevjerojatnog uspjeha njegovog novog filma “Svadba”. I doista, čini se kao da “Svadba” svaki dan probije neki rekord. Već i prije no što je premijerno prikazana, ta je komedija o jednoj ludoj hrvatsko-srpskoj svadbi, uspjela prodati čak 70 000 ulaznica. Prije nekoliko dana objavljeno je kako je film je u Hrvatskoj pogledalo 170.496 gledatelja, ali taj broj iz dana u dan munjevito raste. U nekim kinima “Svadba” se prikazuje doslovce od jutra do večeri!

Sad se već čini da biste mogli prestići i najgledaniji hrvatski film u povijesti, “Kako je počeo rat na mom otoku”. Jeste li očekivali baš takvu navalu?



Pretpostavili smo da će postojati zanimanje za film, ali ja vas doista uvjeravam da se nitko od nas nije niti nadao ovakvim rezultatima. Ni u najluđim snovima nisam mogao zamisliti da ćemo se približiti filmu kao što je “Kako je počeo rat na mom otoku”, kultnom filmu kojeg je u kinima pogledalo više od 300 000 ljudi i zbog kojeg sam i ja kao dijete počeo razmišljati da bih se mogao baviti ovim poslom. Otkrit ću vam da je “Svadba”, prema trenutačnim podacima, u Hrvatskoj došla na 200 000 gledatelja. Upravo smo imali najbolji ponedjeljak ikada u hrvatskim kinima.

Svi vas hvale da ste napokon doveli gledatelje u kina na hrvatski film. To nam očito govori da u našoj kinematografiji nedostaje više komedija i žanrovskih filmova općenito...



I meni se to čini. Nedavno sam baš s nekim o tome pričao - Hrvatska je imala, u posljednjih deset, petnaest godina, iznimno uspješne autorske umjetničke filmove koji su postizali nevjerojatne rezultate po festivalima. To je fantastično. Mislim da su oni, postižući tako dobre rezultate, potaknuli i naše fondove da na neki način primarno podržavaju takve filmove. Jer, stvarno se nije dogodilo, ako se ne varam još od “Svećenikove djece”, da je neki hrvatski film prešao 100 000 gledatelja.

Kako ljudi reagiraju, što vam još govore?



Joj, poruka i poziva je toliko da sam morao u jednom momentu jučerašnjeg dana na sat vremena staviti mobitel na Airplane mode da nešto pojedem i da se istuširam! Hvala Bogu pa nemam društvene mreže (smijeh). Stižu reakcije i od prijatelja i kolega, mojoj supruzi se javljaju... I zbilja su većinski pozitivne. Dobivam i baš predivne poruke, u kojima mi ljudi pišu kako su na film vodili i svoje bake koje godinama nisu bile u kinu i kako su se super proveli. To mi je zapravo najljepše, pored svih tih brojki. Mislim da je odlična stvar što smo, kada smo bili negdje na pola montaže, održavali testne projekcije. To bih preporučio apsolutno svima, da, ako su u mogućnosti, održe testne projekcije za ljude koji nisu iz filmske branše i još bitnije, koji nisu njihova obitelj i prijatelji. U tom trenutku je, ta prva verzija “Svadbe”, imala oko dva sata. Gledatelji su nam puno pomogli svojim komentarima da shvatimo što možemo izbaciti, što možemo skratiti, što pojačati i pali smo na sat i pol.

Moramo se dotaknuti i teme filma, odnosa Hrvata i Srba, koji je i dalje poprilično osjetljiva stvar na ovim prostorima. Moram priznati da me prije gledanja bilo strah kako ćete tome pristupiti! Ali uspjeli ste sve prikazati na zbilja duhovit način i, kako ste u jednom intervjuu odlično rekli, “sve uvrijediti podjednako”.



Bojao sam se i ja skupa s vama! (smijeh) Osjetili smo da je to skliski teren, ali svi smo, uključujući i glumce, iskreno i s ljubavlju tome pristupili i nadali se da će publika to prepoznati. Da će prepoznati da nema nikakve zle namjere, niti u jednom smjeru. Važno je znati primiti šalu, ali i zadati je. Naši ljudi to znaju, i to mi je jedna od najdražih stvari. Za sad nam, čini mi se, nitko nije zamjerio. Sutra otvaramo u Srbiji pa ćemo vidjeti kako ćemo tamo proći, ali nakon zagrebačke premijere išli smo i na malu turneju u sklopu koje smo bili i u Banjoj Luci i Sarajevu, vidjeli odlične reakcije, tako da nas sada više zapravo i nije strah kako će film biti primljen. Vjerujem da će i u Srbiji biti fenomenalno.

Kako ste se uopće dosjetili hrvatsko-srpske svadbe kao teme filma? Je li vas inspiriralo nešto iz stvarnog života?



Inspiriralo me dosta odlazaka na raznorazne svadbe tijekom godina! Ali zapravo je sve krenulo kada smo producent Ivan Kelava i ja, zajedno studirali. Oduvijek smo željeli napraviti film u kojem bismo mogli prikazati razne karaktere, nacionalnosti, dobne skupine... Razmišljali smo kakvo bi okruženje bilo najbolje za to, i naravno, dosjetili se svadbe. Ubrzo zatim palo nam je na pamet da bismo tu situaciju mogli začiniti sa Srbima i Hrvatima. Znaju mi ovih dana govoriti da je to stereotip, ali doista, nisam nikada još pogledao neku komediju o hrvatsko-srpskim odnosima. Jesam gledao ratne filmove i drame, ali komediju još nisam. Možda je zadnje što je na tu ruku napravljeno zaista Brešanov “Kako je počeo rat na mom otoku” prije 30 godina. Tako da, nadam se da smo sada pokrenuli neki novi trend komercijalnih hrvatskih filmova. To ne moraju biti komedije, mogu biti trileri, horori, akcijski filmovi koji će publiku nastaviti dovoditi u kino.

Čula sam i da bi nam uskoro mogla doći i “Svadba 2”? Prošli ste na natječaju HAVC-a za razvoj projekta, a objavljen je i kratki sinopsis u kojem se najavljuju novi problemi naših junaka, Miljenko je pobjegao u BiH... Što nam možete otkriti?



Uh, kada je izašla informacija da smo prošli na natječaju sa “Svadbom 2”, a HAVC uvijek mora javno objaviti i sinopsis, baš sam se prepao da bi to moglo pokvariti prvi film prije nego što je uopće izašao. Srećom nije. Za sada vam mogu potvrditi da će se dio radnje svakako odigrati u Bosni i Hercegovini, u Zagrebu i u Beogradu, a moguće i u Crnoj Gori. Vjerujem da ćemo, nakon ovog uspjeha, uspjeti dobiti sredstva i za nastavak, ali ne mogu još biti siguran. Bitno je da se mi već pripremamo kao da ide! I nadam se da će nam možda biti lakše nego što je bilo sa “Svadbom”.

A što vam je to bilo najizazovnije kod snimanja “Svadbe”?



Nije da smo imali nekih problema, ali zatekla nas je globalna kriza. Na natječaju HAVC-a smo prošli 2023. godine, i naravno treba vam određeno vrijeme da pripremite film, formirate cast, odradite probe... Snimati smo počeli 2025., što je za hrvatske prilike zapravo i relativno brzo. Međutim, u te dvije godine, inflacija nam je pojela budžet. Pokušali smo pristupiti i raznim sponzorima, ali odbili su nas! Možda će nam sada, nakon uspjeha filma, biti skloniji.

Za kraj - moram pohvaliti vaše vještine u pisanju trap pjesama. Stvarno sam uživala u Teškom Životu i Mladom Gangsteru.



Onda je ovo odlična vijest za vas! Ovih dana izlazi nam spot za pjesmu “Crvena kola” koju izvode Težak Život, Mladi Gangster i Jelena, snimat ćemo jedan i za “Zmiju”, a uskoro će sve četiri pjesme moći poslušati na Spotifyju.