Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Poslušaj
piše miljenko jergović

Da sam ja Josiahova žena, još bih se triput više u njega zaljubila nakon što bi mi izgovorio 'Tri nonice' Drage Gervaisa

Josiah Olumuyiwa Faniyi
Screenshot Youtube
Autor
Miljenko Jergović
27.01.2026.
u 14:50

Josiah Olumuyiwa Faniyi hrvatskom narodnom identitetu, našoj kulturi i domovini više znači od pune tribine onih koji su od tog identiteta naslijedili jezični fond natprosječnog orangutana. Njihovim razmnožavanjem neće se rađati novi Hrvati, jer Hrvati, naglasimo još jednom, nisu svinje pa da im se vrsta produžava prokreacijom

Ima negdje na Instagramu scena, postoji kratki video zapis, kako Josiah Olumuyiwa Faniyi govori "Opomenu" Antuna Branka Šimića. U načinu na koji izgovara tu pjesmu, koju su naši ljudi, od đaka prvaka do prvaka nacionalnog glumišta, oduvijek recitirali kao da izriču konačnu mudrost svijeta, a ne pjesmu što ju je spjevao jedan mladić iz provincije, autsajder u našemu svijetu, nešto je svečano i ritualno, drukčije nego što je svih ovih godina bilo, i mnogo je istinitije, tako da se slušatelju učini da "Opomenu" sad prvi put čuje, i da je Josiah Olumuyiwa Faniyi izgovara onako kako je pjesmu, možda, govorio sam Antun Branko Šimić.

Ključne riječi
kultura pjesma Drago Gervais A.B. Šimić Josiah Olumuyiwa Faniyi

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

"Zrinski"
film Alena Matušina

Stiže filmski spektakl o jednom od najpoznatijih pripadnika plemićke obitelji Zrinski. Trailer je već skupio preko 300 tisuća pregleda

Redatelj i scenarist filma Mastušin okupio je postavu koju, između ostalog, čine Denis Bosak (Nikola VII. Zrinski), Vini Jurčić, Ognjen Milovanović, Anita Matić Delić, Marinko Prga, Dušan Gojić te Emir Hadžihafizbegović, dobitnik Zlatnog lava za najbolje glumačko ostvarenje na Venecijanskom filmskom festivalu, koji igra glavnog antagonista

'Ivana Orleanska' u HNK Rijeka

Besplatno iz Zagreba u Rijeku na premijeru aktualne dobitnica Zlatnog lava Venecijanskog bijenala

Po prvi put izvođena u Rijeci, rijetko prikazivana na svjetskim pozornicima i ostvarena u koprodukciji s uglednim Teatrom Regio iz Parme, Verdijeva „Ivana Orleanska“ poprima suvremeni scenski izraz u redateljskoj interpretaciji Emme Dante. Premijera je 29. siječnja, a reprize su na programu 31. siječnja te 2., 4. i 7. veljače. Za publiku iz Zagreba će u subotu, 31. siječnja, biti organiziran autobusni prijevoz u Rijeku te potom natrag u Zagreb

Zločesti dečko klasike

Glazbeni genije bio je šaljivdžija opsjednut izmetom, imao incestuoznu vezu i umro mlad u dugovima

Na današnji dan 1756. u Salzburgu rođen je Wolfgang Amadeus Mozart. Kao trogodišnjak već može izvesti sve što čuje, skladati počinje kao petogodišnjak, a godinu poslije svira čembalo pred caricom Marijom Terezijom u Beču. Od čega je točno umro u 36. godini života, misterij je. Nagađanja su svakojaka, no sigurno nije otrovan, posljednja istraživanja najvjerojatnijim smatraju zatajenje bubrega, a čini se da je zadnje mjesece proveo pretio u krevetu

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!