Da sam ja Josiahova žena, još bih se triput više u njega zaljubila nakon što bi mi izgovorio 'Tri nonice' Drage Gervaisa

Ima negdje na Instagramu scena, postoji kratki video zapis, kako Josiah Olumuyiwa Faniyi govori "Opomenu" Antuna Branka Šimića. U načinu na koji izgovara tu pjesmu, koju su naši ljudi, od đaka prvaka do prvaka nacionalnog glumišta, oduvijek recitirali kao da izriču konačnu mudrost svijeta, a ne pjesmu što ju je spjevao jedan mladić iz provincije, autsajder u našemu svijetu, nešto je svečano i ritualno, drukčije nego što je svih ovih godina bilo, i mnogo je istinitije, tako da se slušatelju učini da "Opomenu" sad prvi put čuje, i da je Josiah Olumuyiwa Faniyi izgovara onako kako je pjesmu, možda, govorio sam Antun Branko Šimić.