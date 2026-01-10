TikTok pokrenuo maniju: Ljudi čekaju satima u redu da bi se fotografirali s ovom skulpturom

Prag, omiljena turistička destinacija i grad poznat po baroknoj arhitekturi i bogatoj kulturnoj povijesti, dobio je novu, posve neočekivanu turističku atrakciju koja je zbunila i same gradske dužnosnike i stanovnike. Radi se, naime, o umjetničkoj instalaciji smještenoj u predvorju Gradske knjižnice, koja tamo stoji već gotovo 25 godina, ali pravi globalni fenomen postala je tek nedavno, i to zahvaljujući TikToku.

Riječ je o skulpturi "Idiom", impresivnom tornju slovačkog umjetnika Mateja Krena, sastavljenom od osam tisuća knjiga, koji je postao nezaobilazno mjesto za sve posjetitelje Praga opsjednute savršenom fotografijom za društvene mreže.

Instalacija, poznata i kao "Stup znanja", postavljena je u predvorju knjižnice još 1998. godine i desetljećima je privlačila tek povremene poglede znatiželjnika. Njena magija krije se u unutrašnjosti, jer kroz otvor u obliku suze posjetitelji mogu zaviriti u toranj gdje ogledala na vrhu i dnu stvaraju iluziju beskonačnog tunela knjiga, simbolizirajući tako nepreglednost ljudskog znanja. Iako se djelo pojavilo na naslovnici časopisa Science i u vodičima Lonely Planet, ništa ga nije moglo pripremiti za slavu koju su mu donijeli TikTok algoritmi krajem 2022. godine, kada je odjednom postao viralni hit.

Ova nagla popularnost pretvorila je mirno predvorje knjižnice u poprište, kako ga opisuju zaposlenici, "bizarne manije". Glasnogovornica knjižnice Lenka Hanzlikova otkrila je kako u vrijeme blagdana, poput Božića i Uskrsa, skulptura privuče i do tisuću turista dnevno, koji su spremni čekati u redu i do dva sata, često na hladnoći ispred zgrade, samo kako bi snimili kratki video ili selfie. "Većina naših čitatelja smije se cijeloj situaciji i smatra je bizarnom, no imali smo i slučajeve gdje su ljudi koji su samo željeli vratiti knjige greškom stali u red s turistima", dodala je Hanzlikova.

Uprava knjižnice morala je brzo reagirati na opsadno stanje. Jedan od pet ulaza u zgradu sada je namijenjen isključivo turistima koji čekaju svoj red za fotografiranje. Zbog ogromnih gužvi koje ometaju redovan rad knjižnice, ozbiljno se razmatra uvođenje naplata za posjet i zapošljavanje dodatnog osoblja koje bi organiziralo masu posjetitelja. Za 2026. godinu planira se i preuređenje predvorja kako bi se osigurala sjedala i prostor za one koji čekaju. "Turisti su zainteresirani isključivo za stup, ne ulaze dalje u knjižnicu. A to je šteta, jer je cijela zgrada sama po sebi umjetničko djelo", komentirali su zaposlenici.

Sam autor, Matej Kren, priznao je da ga je trenutna manija oko njegovog djela poprilično iznenadila. "Mislio sam da će pasti u zaborav. Skulptura nije dizajnirana za ovakvu masovnu prezentaciju i nisam imao nikakvu namjeru stvoriti turističku atrakciju", izjavio je Kren. Njegova ideja bila je simbolizirati beskonačnost učenja, koristeći odbačene knjige kako bi stvorio djelo koje je prije Praga bilo izloženo u nekoliko svjetskih gradova.

Ipak, nisu svi posjetitelji oduševljeni iskustvom čekanja. Ghazal Nour, Iranka koja živi u Italiji, opisala je "Idiom" kao "prekrasan" nakon što je čekala više od pola sata, ali je dodala kako je interes ipak pretjeran. "Bilo je vrlo zanimljivo, ali nije bilo vrijedno čekanja u redu i na hladnoći kroz koju smo prošli", iskreno je priznala.