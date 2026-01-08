Bio je jedan od najpopularnijih stripova u svijetu i Jugoslaviji, a tu eleganciju i majstorstvo nitko nije dostigao

piše Mia Dimšić

Ovo je pet knjiga uz koje sam u 2025. naučila više o sebi

Jedna od rijetkih novogodišnjih navika koju sam uspjela uvrstiti u svoj dan i zadržati tijekom čitave godine, konkretno 2025., bila je upravo ta da zadnja stvar u koju ću gledati prije nego što mi glava utone u jastuk mora biti neka knjiga. Zato danas ovdje izdvajam pet knjiga iz proteklih 365 dana koje su mi pomogle da se bolje upoznam u nadi da će vas, ako ništa drugo, barem zabaviti