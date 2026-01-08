Naši Portali
Piše Mladen Novaković

Bio je jedan od najpopularnijih stripova u svijetu i Jugoslaviji, a tu eleganciju i majstorstvo nitko nije dostigao

Flash Gordon/Alex Raymond
VL
Autor
Mladen Novaković
08.01.2026.
u 11:22

U Flashu Gordonu nema slabog poteza niti manjkave cjeline. Sve je tu "kao u stvarnosti": geste, grimase, pokreti, funkcionalna statika, ambijentalna raznolikost, kostimografija, pozadine, kadriranje i planovi (od totala do krupnog plana). Sve što je nacrtao je savršeno realistično do u zadnji detalj i ništa se ne bi moglo mijenjati, pogotovo u fantastičnoj projekciji

Točno pet godina nakon pojave stripova o Tarzanu i Bucku Rogersu, 7. siječnja 1934., prve nedjelje u godini, u Hearstovim novinama diljem Amerike pojavio se strip koji će u povijesti umjetničke vrste biti zabilježen kao vrhunac strip-stvaralaštva, jedan od najljepših stripova ikad nacrtanih. Tog dana, Alexandar Gillespie Raymond (Alex Raymond) predstavio je čak dva svoja izvorna lika, Flasha Gordona i Džima iz džungle (Jungle Jim).

Stripovi su objavljeni u boji, popunjavajući cijelu stranicu novina "New York American Journal", na dvije gornje petine stranice bio je "Džim iz džungle" (topper), a donje tri petine posvećene su udarnom naslovu, svemirskom junaku Flashu Gordonu.

Alex Raymond strip flash gordon

"Bob Dylan - Električna pobuna!"
"Električna pobuna!" Elijaha Walda

'Bob Dylan nije bio bogzna kakav pjevač, gitarist, ni zabavljač, ali pisao je tako očaravajuće stihove da ga jednostavno niste mogli ignorirati'

U knjizi "Bob Dylan – Električna pobuna!" američki glazbenik, pisac i etnomuzikolog Elijah Wald istražuje kulturni, politički i povijesni kontekst Dylanovog nastupa na Newport Folk Festivalu. Bio je to pucanj koji je odjeknuo diljem svijeta, Dylanova deklaracija o glazbenoj neovisnosti, kraj folk-preporoda i rođenje rock-glazbe kao glasa generacije te se smatra jednim od ključnih trenutaka u glazbi dvadesetog stoljeća.

