Bio je jedan od najpopularnijih stripova u svijetu i Jugoslaviji, a tu eleganciju i majstorstvo nitko nije dostigao

Točno pet godina nakon pojave stripova o Tarzanu i Bucku Rogersu, 7. siječnja 1934., prve nedjelje u godini, u Hearstovim novinama diljem Amerike pojavio se strip koji će u povijesti umjetničke vrste biti zabilježen kao vrhunac strip-stvaralaštva, jedan od najljepših stripova ikad nacrtanih. Tog dana, Alexandar Gillespie Raymond (Alex Raymond) predstavio je čak dva svoja izvorna lika, Flasha Gordona i Džima iz džungle (Jungle Jim).
Stripovi su objavljeni u boji, popunjavajući cijelu stranicu novina "New York American Journal", na dvije gornje petine stranice bio je "Džim iz džungle" (topper), a donje tri petine posvećene su udarnom naslovu, svemirskom junaku Flashu Gordonu.
