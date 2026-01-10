Zvijezda 'Zapadnog krila' optužen za zlostavljanje dječaka

Vlasti u Novom Meksiku izdale su nalog za uhićenje Timothyja Busfielda, višestruko nagrađivanog američkog glumca i redatelja, koji je najpoznatiji po ulozi novinara Dannyja Concannona u seriji "Zapadno krilo". Protiv šezdesetosmogodišnjeg Busfielda podignute su dvije optužbe za kazneni seksualni kontakt s maloljetnikom i jedna za zlostavljanje djeteta.

Optužbe se odnose na navodna događanja na setu FOX-ove serije "The Cleaning Lady" u Albuquerqueu između studenog 2022. i proljeća 2024. godine. U središtu slučaja su dvojica dječaka rođenih 2014., braća blizanci koji su u to vrijeme bili dječji glumci u seriji.

Prema kaznenoj prijavi i nalogu za uhićenje, koje su objavili američki mediji poput Peoplea, jedan od dječaka je ispričao da ga je Busfield prvi put dodirivao kada je imao sedam godina, a zatim ponovno kada je imao osam. Dječak je opisao da ga je redatelj dodirivao preko odjeće u području stražnjice i genitalija, na setu, tijekom snimanja. U dokumentima se navodi da je kasnije razvio posttraumatski stresni poremećaj i anksioznost, imao noćne more i pokazivao promjene u ponašanju. Kazao je kako ništa nije rekao jer nije htio upasti u nevolju.

Istražitelji tvrde da je Busfield s obitelji izgradio odnos povjerenja, predstavljajući se djeci kao "ujak Tim", pozivajući ih na druženja izvan snimanja, dok je njegova supruga, glumica Melissa Gilbert, obitelji navodno kupovala božićne darove. Majka dječaka izjavila je da su roditeljima u početku na setu davali tablete kako bi na daljinu mogli pratiti djecu tijekom snimanja, ali da je ta praksa prestala nakon što je Busfield došao na seriju.

Paralelno s policijskom istragom, studio Warner Bros. Television proveo je i internu istragu nakon anonimne prijave sindikatu SAG-AFTRA početkom 2025. Navodilo se da je u prosincu 2024. na setu Busfield poljubio maloljetnog dječaka u lice te da postoje fotografije na kojima škaklja i miluje dječake. Zaključeno da nema dovoljno dokaza za disciplinske mjere, iako je Busfield u međuvremenu bio privremeno udaljen sa snimanja.

Timothy Busfield rođen je 1957. u Lansingu u saveznoj državi Michigan. Slavu je stekao krajem osamdesetih i početkom devedesetih kao Elliot Weston u seriji "thirtysomething", za koju je 1991. osvojio Emmyja za najboljeg sporednog glumca u dramskoj seriji. Filmska publika pamti ga kao Marka u kultnom "Field of Dreams", a televizijska kao jednog od zaštitnih likova "Zapadnog krila". U nalogu za uhićenje spominje se i da je ranije bio predmet dviju prijava za seksualni napad, iz 1994. i 2012. godine, koje tada nisu dovele do optužnice.