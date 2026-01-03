Pet književnih hitova koje morate pročitati prije nego što ih pretvore u filmove

Godina 2026. mogla bi biti iznimno uzbudljivo razdoblje za ljubitelje knjiga i filmofile. Trend adaptiranja popularnih romana za velika platna nastavlja se nesmanjenim intenzitetom, a vječna rasprava "knjiga ili film?" ponovno će postati središnja tema razgovora nakon nekoliko ključnih premijera. Zato prije nego što rezervirate svoje kino ulaznice, vrijedi zabilježiti naslove koje biste mogli dodati na svoj popis za čitanje. Pripremite se za povratak u Panem, putovanje u Narniju i epsku odiseju kakvu još niste vidjeli.

Među najočekivanijim adaptacijama ističu se dva monumentalna djela. Redatelj Christopher Nolan uhvatio se u koštac s Homerovom "Odisejom", jednim od temeljnih tekstova zapadne književnosti. Njegova vizija Odisejevog desetogodišnjeg povratka kući, s Mattom Damonom u glavnoj ulozi i Tomom Hollandom kao njegovim sinom Telemahom, obećaje vizualni spektakl koji stiže u kina u srpnju. Istovremeno, ljubitelji znanstvene fantastike s nestrpljenjem očekuju treći dio sage o pješčanoj Dini. Denis Villeneuve nastavlja svoju adaptaciju serijala Franka Herberta s filmom "Dina: Mesija", a priča prati Paula Atreidesa (Timothée Chalamet) godinama nakon što je postao car, suočen s političkim spletkama i teretom vlastite moći.

I franšiza koja je ponovno učinila popularnim žanr distopije za mlade vraća se s novim nastavkom. Nakon uspjeha "Balade ptica pjevica i zmija", stiže ekranizacija romana Suzanne Collins "Igre gladi: Svitanje žetve". Radnja ovog prednastavka vodi nas u prošlost, prateći mladog Haymitcha Abernathyja tijekom njegovog sudjelovanja na pedesetim Igrama gladi, brutalnom jubilarnom izdanju poznatom kao Drugo kvartalno zatiranje. S druge strane fantastičnog spektra, Greta Gerwig, nakon planetarnog uspjeha filma "Barbie", vodi nas u čarobni svijet Narnije. Njena adaptacija knjige "Kronike iz Narnije: Čarobnjakov nećak" C.S. Lewisa istražit će stvaranje svijeta pod vodstvom lava Aslana i prvi dolazak Bijele vještice. Film se očekuje u studenom, a obećava svjež i maštovit pristup omiljenom dječjem klasiku.

Za ljubitelje napetosti i psiholoških igara, 2026. donosi i ekranizaciju globalnog fenomena, romana "Verity" autorice Colleen Hoover. Ovaj mračni triler, koji se izdvaja od njezinih uobičajenih ljubavnih romana, prati spisateljicu Lowen Ashleigh, koja dobiva posao da dovrši serijal knjiga slavne autorice Verity Crawford nakon njezine misteriozne nesreće. Uselivši se u dom obitelji Crawford kako bi pregledala bilješke, Lowen pronalazi Verityjinu skrivenu autobiografiju koja otkriva šokantne i zastrašujuće tajne. S glumačkom postavom koju čine Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett, ovaj film, zakazan za listopad, ima potencijal postati jedan od najgledanijih naslova sezone.