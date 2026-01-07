Naši Portali
producent brano likić

Šokiralo me kad sam čuo obradu svoje pjesme – perfektno, ali bez duše, hladno, bez neprimjetne ljudske 'greške'. To je AI

Zagreb: Glazbenik Brano Likić
Josip Regovic/PIXSELL
VL
Autor
Brano Likić
07.01.2026.
u 11:21

Sinoć sam na TV-u gledao prilog s nekog sajma iz Kine o humanoidnim robotima. Ne samo da su to ljudske kopije, već su istovjetni, komuniciraju, gestikuliraju, reagiraju ljudski, nevjerojatno. Bare i dalje pjeva: "…gdje je nestao čovjek". Kako sačuvati čovjeka? Naravno, ja kao glazbenik ne mogu puno učiniti, ali moram bar pokušati

Zagreb. Devet je sati. Sjedam u auto, vozim se iz centra prema Dubravi. Velika gužva. Kolone auta lagano klize. S radija pjeva Bare: "…gdje je nestao čovjek". Pitam se, gledajući sve te ljude u autima, kamo to stvarno žurimo? U bolju budućnost s tehnologijom koja je tu kao zbog nas, a zapravo nas udaljava jedne od drugih. Sinoć sam na TV-u gledao prilog s nekog sajma iz Kine o humanoidnim robotima. Ne samo da su to ljudske kopije, već su istovjetni, komuniciraju, gestikuliraju, reagiraju ljudski, jednostavno nevjerojatno. Bare i dalje pjeva: "…gdje je nestao čovjek". Kako sačuvati čovjeka? Naravno, ja kao glazbenik ne mogu puno učiniti, ali moram bar pokušati.

kultura obrada AI umjetna inteligencija glazba producent Brano Likić

Filharmonijski bal 2025.
zagrebačka filharmonija

FOTO U rasprodanom Lisinskom održan je Filharmonijski bal, jedan od najiščekivanijih događaja zagrebačke kulturne sezone

O posebnosti Filharmonijskog bala i snažnoj povezanosti orkestra i publike govorio je maestro Dawid Runtz: "Ne mogu zamisliti Novu godinu bez Straussove glazbe, bečkih valcera i polki. Ta je glazba predivna i iznimno svečana, a Filharmonijski bal naš je način da tu tradiciju podijelimo sa zagrebačkom publikom i zajedno, u duhu glazbe i zajedništva, ispratimo godinu"

