Šokiralo me kad sam čuo obradu svoje pjesme – perfektno, ali bez duše, hladno, bez neprimjetne ljudske 'greške'. To je AI

Zagreb. Devet je sati. Sjedam u auto, vozim se iz centra prema Dubravi. Velika gužva. Kolone auta lagano klize. S radija pjeva Bare: "…gdje je nestao čovjek". Pitam se, gledajući sve te ljude u autima, kamo to stvarno žurimo? U bolju budućnost s tehnologijom koja je tu kao zbog nas, a zapravo nas udaljava jedne od drugih. Sinoć sam na TV-u gledao prilog s nekog sajma iz Kine o humanoidnim robotima. Ne samo da su to ljudske kopije, već su istovjetni, komuniciraju, gestikuliraju, reagiraju ljudski, jednostavno nevjerojatno. Bare i dalje pjeva: "…gdje je nestao čovjek". Kako sačuvati čovjeka? Naravno, ja kao glazbenik ne mogu puno učiniti, ali moram bar pokušati.