suluda teorija zavjere

Zbog lažne epizode fanovi 'Stranger Thingsa' potrošili 14 milijuna dolara i srušili Netflix

Netflix
VL
Autor
Tia Špero
08.01.2026.
u 14:05

Nezadovoljni krajem popularne serije, milijuni obožavatelja diljem svijeta razvili su teoriju o skrivenom, pravom finalu. Njihovo uvjerenje da će 7. siječnja stići deveta epizoda pete sezone dovela je do toga da je Netflix nakratko pao pod naletom korisnika, a na kladioničarskoj aplikaciji Polymarket uloženo više od 14 milijuna dolara na okladu da će se nova epizoda pojaviti baš toga dana

Kada je u prvim satima nove godine emitirana posljednja epizoda megapopularne serije "Stranger Things", malo tko je očekivao da pravi kaos tek slijedi. Finale koje je trebalo zaokružiti devetogodišnju sagu ostavilo je dobar dio publike nezadovoljnim, posebice zbog dvosmislene sudbine glavne junakinje Eleven.

No, umjesto da prihvate kraj, jer ruku na srce s ovim finalem bolje su prošli od obožavatelja "Igre prijestolja", najzagriženiji fanovi "Stranger Thingsa", pokrenuli su jednu od najvećih teorija zavjere u povijesti televizije, nazvanu "Conformity Gate". Teorija je naime tvrdila da emitirano finale uopće nije stvarno, već iluzija koju je stvorio zlikovac Vecna kako bi prevario i likove i gledatelje te da prava, skrivena deveta epizoda tek treba biti objavljena.

Uvjerenje u postojanje tajnog finala rasplamsalo se na društvenim mrežama poput TikToka i Reddita, a kao ključni datum za objavu određen je sedmi siječnja. Obožavatelji su pronašli "dokaze" posvuda: od promotivnog videa u kojem sat pokazuje 1:07, što su protumačili kao sedmi siječnja, do uzorka blagdanskih objava prethodnih nastavaka koji bi se savršeno uklopio s pravoslavnim Božićem. Otišlo je to toliko daleko da je na kladioničarskoj aplikaciji Polymarket uloženo više od 14 milijuna dolara na okladu da će se nova epizoda pojaviti baš toga dana. Sve je kulminiralo u večernjim satima sedmog siječnja, točno u 20 sati po američkom vremenu, kada su milijuni korisnika istovremeno pohrlili na Netflix.

Posljedica je bila očekivana, platforma se pod golemim prometom nakratko srušila. Korisnicima su se prikazivale poruke o grešci, a Downdetector je zabilježio tisuće prijava o prekidu usluge. Društvene mreže su eksplodirale. Bio je to vrhunac masovne zablude koja je pokazala koliku moć ima kolektivno uvjerenje obožavatelja u digitalnom dobu. "Tajna epizoda" ipak nikada nije stigla. 

Kako je teorija "Conformity Gate" postajala sve glasnija, oglasili su se i sami autori, braća Matt i Ross Duffer, kao i Netflix, iako na suptilan način. Braća Duffer su u intervjuima više puta izričito naglasili da je priča gotova. "Mike zatvara vrata podruma. Mi zatvaramo vrata priče", rekao je Matt Duffer za The Hollywood Reporter, objašnjavajući da je serija u suštini priča o odrastanju i da je taj ciklus završen. Službeni profili serije na društvenim mrežama ažurirali su svoje opise porukom: "SVE EPIZODE SERIJE STRANGER THINGS SADA SU DOSTUPNE", što je bio jasan odgovor na glasine.

Na kraju se ispostavilo da jedini novi sadržaj koji stiže nije tajna epizoda, već dokumentarac "One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5", koji će fanovima pružiti uvid iza kulisa snimanja posljednje sezone. Cijeli fenomen "Conformity Gate" ostat će zabilježen kao fascinantan primjer kako strast, ali i razočaranje, mogu potaknuti obožavatelje da stvore vlastitu stvarnost. 

