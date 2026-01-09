Susret navodnog divljaka i plemenitog Europljanina u "Ognjenoj zemlji"

Petrine knjige objavile su roman "Ognjena zemlja" Sylvie Iparraguirre u prijevodu Matije Janeša. Ovaj izrazito hvaljeni epistolarni roman priča je o dvojici muškaraca različita podrijetla u kojem se vješto isprepleće životna sudbina pripovjedača, bivšeg mornara, koji je nezakoniti sin španjolsko-kreolske majke i oca Engleza, sa sudbinom Indijanca iz plemena Yámana.

Radnja počinje 1865. godine, kada glasnik dostavi pismo britanskog Admiraliteta bivšem englesko-argentinskom pomorcu Johnu Guevari, koji sada vodi povučen život u Patagoniji, gdje je rođen i odrastao. Zamoljen je da svjedoči o britanskoj ekspediciji u Ognjenu Zemlju u kojoj je sudjelovao 1829. godine i o svemu što zna o izvjesnom Jemmyju Buttonu.

Guevara odmah počinje pisati odgovor u kojem prepričava priču o ekspediciji i njezinim tragičnim posljedicama, ali i analizira vlastiti život. Pokazalo se da je Jemmy Button jedan od četvero domorodaca koje je kapetan uzeo kao taoce, s ciljem da ih se obrazuje u Londonu, a potom vrati u rodnu zemlju kako bi prenijeli kulturu i civilizirali ostatak plemena. Guevari dodjeljuje brigu o njima dok ne stignu na odredište. Mornar uskoro upoznaje Indijance bolje od bilo koga drugog i sprijateljuje se s Jemmyjem Buttonom.

Autorica pritom nimalo ne idealizira „divljaka“ kao „plemenitog“ niti ga demonizira, nego ga kao ljudsko biće stavlja u autentičan kontekst svijeta koji se mijenja nakon dolaska europskih osvajača. Istodobno, u romanu se kritički sagledava europski stav prema drugim kulturama, posebice prema onima koje se čine primitivnima.