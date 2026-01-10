Naši Portali
u kinima ove veljače

Izašao je trailer za novi hrvatski dječji film 'Glavonja'. Izgleda genijalno

HAVC
VL
Autor
vecernji.hr
10.01.2026.
u 14:02

U kina 19. veljače stiže "Glavonja", novi domaći igrani film za djecu, čudesna i duhovita filmska avantura u režiji Marine Andree Škop i Vande Raýmanove

Objavljen je trailer za novi domaći igrani film za djecu Glavonja, koji u kina stiže 19. veljače 2026 godine. Riječ je o čudesnoj i duhovitoj dječjoj filmskoj avanturi čiju režiju potpisuju Marina Andree Škop i Vanda Raýmanova. Glavonja kroz uzbudljivu priču promovira vrijednosti inkluzije, prihvaćanja različitosti, zajedništva i prijateljstva, objavili su iz HAVC-a. 

Glavonja je priča o desetogodišnjoj Alisi i njezinu starijem bratu Milanu, koji svijet doživljava drukčije od ostalih. U društvu trojice dječaka detektiva kreću u potragu za tajanstveno nestalim roditeljima te upadaju u nadrealnu pustolovinu u kojoj će se zbližiti i postati nerazdvojna dječja družina. Upravo Milanova jedinstvena perspektiva postaje neočekivani ključ razotkrivanja misterija.

Talentiranu skupinu mladih glumaca predvode Marta Mihanović u ulozi Alise, Maks Kleončić u ulozi Milana te Mark Spiridonović, Martin Pišlar i Andrija Lamot u ulogama malih detektiva. Uloge odraslih likova tumače slovenski glumci Ajda Smrekar i Matej Puc, hrvatski glumci Judita Franković Brdar, Borko Perić, Snježana Sinovčić, Dražen Čuček, Slavko Sobin i Željko Duvnjak te slovački glumci Csongor Cassai i Gabriela Dzuríková.

Ovim projektom redateljice Marina Andree Škop i Vanda Raýmanová, kroz formu dječje krimi-komedije, na izuzetno protočan i suptilan način progovaraju o temi neurorazličitosti i inkluzije, ali i tematiziraju predrasude koje društvo i institucije još uvijek gaje prema djeci u neurodivergentnom spektru.

"Želja nam je bila ovako otkačenim i stiliziranim filmom zasijati sjeme empatije i razumijevanja u glavama naših mladih gledatelja te im pružiti nezaboravno filmsko iskustvo uz koje će se smijati i strijepiti, ali i intuitivno shvatiti koliko mogu naučiti od onih koji su "drugačiji", izjavila je Marina Andree Škop.

Glavonja je film namijenjen publici nižih razreda osnovne škole, a prati ga i projekt razvoja publike s bogatom metodičkom pripremom za osnovne škole. Film se ističe svojom likovnošću, koloritom i stiliziranim vizualnim stilom, za što su najzaslužniji direktor fotografije Tomislav Sutlar, scenograf Stefano Katunar, kostimografkinja Zorana Meić te supervizor animacije i VFX-a Michal Struss.

Uz hrvatsku produkciju PomPom Film, Glavonja je nastao u koprodukciji produkcijskih kuća iz četiri zemlje – Objectif (Slovačka), Senca Studio (Slovenija), Air Productions (Latvija) te This and That Productions, 247HUB i Spotlight Production (Srbija), kojima su se pridružili Slovačka televizija i radio te Radiotelevizija Slovenija.

Producenti filma su Marina Andree Škop, Tibor Keser i Vanda Raýmanová, a koproducenti Ida Weiss, Antra Gaile, Līga Gaisa, Snežana van Houwelingen, Goran Stanković, Nemanja Cipranić, Igor Vranjković i Đorđe Đukanović. Film su podržali Hrvatski audiovizualni centar, Audiovizualni fond Slovačke, Nacionalni filmski centar Latvije, Slovenski filmski centar, Hrvatska radiotelevizija, Kreativna Europa MEDIA, Filmski studio Viba film i drugi.

Glavonja dolazi u kina 19. veljače 2026., a hrvatski distributer je Duplicato Media.

Ključne riječi
glavonja trailer kino Marina Andree Škop dječji film hrvatski film film

