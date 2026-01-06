Nisam gradila karijeru na vidljivosti, već na terenu, u arhivi, razgovoru... Zato sam ikona, ne zbog titula, nego zbog traga koji sam ostavila

Postoje ljudi čije ime odzvanja u povijesti nekog kraja a da nikada nisu tražili svjetla reflektora ili pozornicu javnog priznanja. Jedna od takvih osoba je 95-godišnja Višnja Huzjak. Njezina tiha odlučnost, neumorna energija i predanost muzejskoj djelatnosti oblikovali su Turopolje onako kako ga danas poznajemo, kao kraj čije se sjećanje čuva, njeguje i prenosi. Višnja Huzjak nije samo ime u knjigama i arhivima; ona je ikona Turopolja. Njezina ostavština svjedoči o vremenu kada identitet nije bio samorazumljiv, a kulturna baština nije bila dostupna ili zabilježena, nego se morala aktivno spašavati, zapisivati i čuvati, korak po korak, fotografiju po fotografiju, bilješku po bilješku.