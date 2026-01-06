Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 80
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
Višnja Huzjak

Nisam gradila karijeru na vidljivosti, već na terenu, u arhivi, razgovoru... Zato sam ikona, ne zbog titula, nego zbog traga koji sam ostavila

Višnja Huzjak
Igor Soban/PIXSELL
Autor
Hassan Haidar Diab
06.01.2026.
u 11:43

Višnja Huzjak (95), etnologinja i fotografkinja koja je znala prehodati kilometre u obilasku sela kako bi dokumentirala život, bila je i prva ravnateljica Muzeja Turopolja, i to punih 35 godina

Postoje ljudi čije ime odzvanja u povijesti nekog kraja a da nikada nisu tražili svjetla reflektora ili pozornicu javnog priznanja. Jedna od takvih osoba je 95-godišnja Višnja Huzjak. Njezina tiha odlučnost, neumorna energija i predanost muzejskoj djelatnosti oblikovali su Turopolje onako kako ga danas poznajemo, kao kraj čije se sjećanje čuva, njeguje i prenosi. Višnja Huzjak nije samo ime u knjigama i arhivima; ona je ikona Turopolja. Njezina ostavština svjedoči o vremenu kada identitet nije bio samorazumljiv, a kulturna baština nije bila dostupna ili zabilježena, nego se morala aktivno spašavati, zapisivati i čuvati, korak po korak, fotografiju po fotografiju, bilješku po bilješku.

Ključne riječi
kultura kulturna baština kroničar tradicija običaji arhiva fotografkinja ravnateljica Muzej grada Turopolja Višnja Huzjak

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Ljiljana Mihaljević
Premium sadržaj
Ljiljana Mihaljević

Naše društvo umjetnika smatra parazitom na državnom proračunu i da ga zbog toga ima pravo cenzurirati. U takvom ozračju teško je stvarati

U svojoj bogatoj karijeri Ljiljana Mihaljević izlagala je u mnogim svjetskim galerijama, a nije zanemariv ni broj nagrada koje je osvojila. Njezin najpoznatiji rad ušao je i u likovne udžbenike 6. razreda osnovnih škola, a trenutačno priprema nove radove za izložbu u Galeriji Galženica u Velikoj Gorici gdje će izlagati s dvije kolegice umjetnice, Anitom Kontrec i Natalijom Borčić

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!