Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 90
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
ovog lipnja

Kultni Manic Street Preachers dolaze na INmusic festival

Manic Street Preachers in Bournemouth
CR4
VL
Autor
Hina
10.01.2026.
u 15:09

Manic Street Preachers, jedan od najpoznatijih svjetskih rock bendova, dolaze na ovogodišnje, obljetničko izdanje INmusic festivala, koji će se održati od 22. do 24. lipnja na Jarunu, izvijestili su u petak s popularnog zagrebačkog festivala

Za velške rock velikane bit će to prvi nastup u Zagrebu, gdje će se pridružiti već najavljenom lineupu INmusic Festivala #18, među kojima su Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, The Flaming Lips, IDLES i Jehnny Beth.

Porijeklom iz Blackwooda, Manic Street Preachers već su se svojim ambicioznim prvijencem “Generation Terrorists” iz 1992. etabilirali kao jedinstveni umjetnici i predvodnici generacije, kroz kombinaciju rocka, popa i punk stava te pronicljivih stihova, podsjećaju s INmusica.

Kroz karijeru, okupili su fanove iz cijelog svijeta, koji ih vjerno prate kroz dugogodišnju glazbenu transformaciju, unatoč kojoj su uspješno održali klasični stil “Manicsa”, dodaju.

Predvodili su i festivale poput Glastonburyja, T in the Park, V Festival te Reading & Leeds,i osvajali brojne nagrade za svoj rad. Među njima je i jedanaest NME nagrada, osam Q Awards nagrada, dvije Ivor Novello nagrade te četiri BRIT nagrade, uz nominacije na Mercury i MTV Europe Music dodjelama nagrada.

Njihove koncerte obilježavaju pjesme iz ranijeg opusa kao što su “You Love Us” i “Motorcycle Emptiness” te hitovi s prvih mjesta top lista “If You Tolerate This Your Children Will Be Next”, “You Stole The Sun From My Heart”, “Design for Life”.

Sve one izvode se uz bok s novijim pjesmama poput “International Blue” ili “Orwellian”, pjesme s albuma “The Ultra Vivid Lament” koji je debitirao na vrhu ljestvica 2021. godine.

Nakon turneje po Americi, Bliskom Istoku i Velikoj Britaniji s bendom Suede, objavili su i singl “Decline and Fall” s hvaljenog petnaestog studijskog albuma “Critical Thinking”, izdanog 2025. godine.

Ključne riječi
inmusic festival inmusic koncert rock glazba glazba Manic Street Preachers

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Glazbenik Brano Likić
Premium sadržaj
producent brano likić

Šokiralo me kad sam čuo obradu svoje pjesme – perfektno, ali bez duše, hladno, bez neprimjetne ljudske 'greške'. To je AI

Sinoć sam na TV-u gledao prilog s nekog sajma iz Kine o humanoidnim robotima. Ne samo da su to ljudske kopije, već su istovjetni, komuniciraju, gestikuliraju, reagiraju ljudski, nevjerojatno. Bare i dalje pjeva: "…gdje je nestao čovjek". Kako sačuvati čovjeka? Naravno, ja kao glazbenik ne mogu puno učiniti, ali moram bar pokušati

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!