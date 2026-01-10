Kultni Manic Street Preachers dolaze na INmusic festival

Za velške rock velikane bit će to prvi nastup u Zagrebu, gdje će se pridružiti već najavljenom lineupu INmusic Festivala #18, među kojima su Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, The Flaming Lips, IDLES i Jehnny Beth.

Porijeklom iz Blackwooda, Manic Street Preachers već su se svojim ambicioznim prvijencem “Generation Terrorists” iz 1992. etabilirali kao jedinstveni umjetnici i predvodnici generacije, kroz kombinaciju rocka, popa i punk stava te pronicljivih stihova, podsjećaju s INmusica.

Kroz karijeru, okupili su fanove iz cijelog svijeta, koji ih vjerno prate kroz dugogodišnju glazbenu transformaciju, unatoč kojoj su uspješno održali klasični stil “Manicsa”, dodaju.

Predvodili su i festivale poput Glastonburyja, T in the Park, V Festival te Reading & Leeds,i osvajali brojne nagrade za svoj rad. Među njima je i jedanaest NME nagrada, osam Q Awards nagrada, dvije Ivor Novello nagrade te četiri BRIT nagrade, uz nominacije na Mercury i MTV Europe Music dodjelama nagrada.

Njihove koncerte obilježavaju pjesme iz ranijeg opusa kao što su “You Love Us” i “Motorcycle Emptiness” te hitovi s prvih mjesta top lista “If You Tolerate This Your Children Will Be Next”, “You Stole The Sun From My Heart”, “Design for Life”.

Sve one izvode se uz bok s novijim pjesmama poput “International Blue” ili “Orwellian”, pjesme s albuma “The Ultra Vivid Lament” koji je debitirao na vrhu ljestvica 2021. godine.

Nakon turneje po Americi, Bliskom Istoku i Velikoj Britaniji s bendom Suede, objavili su i singl “Decline and Fall” s hvaljenog petnaestog studijskog albuma “Critical Thinking”, izdanog 2025. godine.